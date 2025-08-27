為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    汽車格內還有「很多格」！高市議員湯詠瑜諷：迷因車位？

    高雄鳳山某汽車格位調整為機車格，但汽車、機車格標線都還存在。（湯詠瑜服務處提供）

    高雄鳳山某汽車格位調整為機車格，但汽車、機車格標線都還存在。（湯詠瑜服務處提供）

    2025/08/27 11:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鳳山五甲一路某處停車格內改為機車格，但標線都還在，變成汽車格內還有「很多格」。眾停車時因視線死角沒注意到標線變異」事後遭開單有點不服氣，透過管道向高市議員湯詠瑜陳情，湯詠瑜了解後質疑像是「迷因車位」」要求相關單位改善。

    湯詠瑜說，日前有民眾在鳳山區五甲一路停車，卻因格線不明被拖吊，還被說是停在「機車格」？但她看過現場照片後，批評這種車位設計（變更），真的可能誤導駕駛！

    ​ 她形容，該停車格疑因交通局重新規劃，取消汽車格位改為多個機車停車格，但汽車、機車格位的標線都還在，還有紅線延伸到機車格旁，真的很混亂，

    她了解整個狀況後，立即協助民眾向有關單位申訴，籲請交通大隊及交通局裁決中心釐清情況依法處理，事後已變更處分，未來也提醒交通局調整停車位時應該更嚴謹，避免再生爭議。

    高雄鳳山某汽車格位調整為機車格，但汽車、機車格標線都還存在。（湯詠瑜服務處提供）

    高雄鳳山某汽車格位調整為機車格，但汽車、機車格標線都還存在。（湯詠瑜服務處提供）

    高雄鳳山某汽車格位調整為機車格，但汽車、機車格標線都還存在。（湯詠瑜服務處提供）

    高雄鳳山某汽車格位調整為機車格，但汽車、機車格標線都還存在。（湯詠瑜服務處提供）

    高雄鳳山某汽車格位調整為機車格，但汽車、機車格標線都還存在，導致民眾不慎被開單。（湯詠瑜服務處提供）

    高雄鳳山某汽車格位調整為機車格，但汽車、機車格標線都還存在，導致民眾不慎被開單。（湯詠瑜服務處提供）

    圖 圖
    圖 圖
