    首頁　>　生活

    公館圓環、公車專用地下道拆除填平 北市府︰9/13凌晨動工

    公館圓環預計9月13日拆除。（資料照）

    公館圓環預計9月13日拆除。（資料照）

    2025/08/27 11:12

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安今年3月宣布拍板拆除公館圓環、公車地下專用道填平，但部分民眾質疑未先做好地方溝通，市府今天突然宣布，「羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程」，將於9月13日凌晨進場施工，約需65天，改成四岔正交路口、公車改走平面，平面化後現行福和橋、基隆路公車，也將規劃進入羅斯福路平面公車專用道，改善車流交織，動線直觀可預測，降低事故風險潛力達6成3。

    交工處表示，羅斯福路與基隆路口屬於七岔路口，交通動線複雜、機車占比高，環內車輛交織嚴重，連續7年位居交通事故熱點第一名。主要事故類型為同向直行擦撞（70.65%），原因包括直行車彎繞幅度不同、直行車與左轉車交織、左轉停等溢流，經過專業團隊規劃分析，改造成正交路口，藉由車道配置及號誌控制分離車流，簡化行車動線；透過縮小路口，減少步行距離和風險等。

    交工處指出，公車專用地下道因工期及交通紓解考量需填平，但大客車專用道仍會保留，改成平面型式，之後福和橋及基隆路公車，將規劃進入羅斯福路平面公車專用道，強化公車競爭力。對於外界建議先試辦標線改善，但經專家學者審查、比對國外案例，考量此路口高流量、高機車占比與特性差異，預估改善潛力僅約5~12%，加上過往陸續改善成效有限，例如導引線未有預期效果等，評估分析無須試辦。

