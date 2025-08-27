傳統照明換LED享集點抽獎優惠 環境部：估每年減碳1.1億公斤

環境部推出自9月9日至10月31日止，推出多項回收與消費優惠活動，鼓勵民眾汰換傳統或老舊照明光源，改用LED燈泡。（記者黃宜靜攝）

2025/08/27 11:08

〔記者黃宜靜／台北報導〕您家中使用的燈泡是傳統燈泡，還是LED燈泡？環境部自9月9日至10月31日止，推出多項回收與消費優惠活動，鼓勵民眾汰換傳統或老舊照明光源，改用LED燈泡。估今年將回收約1100公噸舊燈泡，換成LED燈泡，減碳約1.1億公斤、省電約2.2億度。

環境部今（27）日舉辦「照明亮久久 減廢新生活」照明光源汰舊換新推廣活動起跑記者會，自9月9日至10月31日，推出多項回收與消費優惠活動，鼓勵民眾汰換傳統或老舊照明光源，改用LED燈泡，並做好回收，達到居家減廢、省電及減碳。

請繼續往下閱讀...

資源循環署表示，環境部與照明公會號召4家照明品牌、5家連鎖販賣業響應，逾600家門市參與，各自提出回收傳統照明或購買LED享抽獎、折扣或集點等優惠。

環境部資源循環署主任秘書劉怡焜表示，傳統照明自91年開始公告回收，截至去年回收率達93％（約9萬9千公噸），今年預估將回收約1％（約1100公噸）；尚未回收的部分主要包括神明燈、走道燈或家中庫存燈泡等。

劉怡焜表示，傳統燈泡中含有汞（水銀），具毒性，目前LED燈可取代傳統燈泡，更具備省電、長壽命及減碳的優勢。以今年回收傳統燈泡目標1100公噸來看，約可減廢48.4萬公斤、減碳約1.1億公斤、省電約2.2億度；若以一般家庭改用20顆LED燈泡計算，1年可減少約2000元電費、200公斤排碳量。

資源循環署說明，燈管回收後，經破碎處理、分選後，可分離再生料，如其中的玻璃、鐵、鋁、塑膠，可進一步製成地磚、金屬製品、路燈外殼等。因此汰換下來的燈管燈泡，可放入新的包裝中，至清潔隊資源回收車或運用鄰近販賣通路進行回收。

環境部資源循環署主任秘書劉怡焜表示，傳統照明自91年開始公告回收，截至去年回收率達93％（約9萬9千公噸），今年預估將回收約1％（約1100公噸）。（記者黃宜靜攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法