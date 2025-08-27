為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    七夕來電！鐵砧山步道觸電 靜電球供民眾放電

    鐵砧山觀景台步道欄杆觸電，引發大家疑慮。（記者張軒哲攝）

    2025/08/27 11:06

    〔記者張軒哲／台中報導〕鐵砧山為台中海線歷史悠久的著名景點，近期傳出民眾被觀景台步道欄杆觸電，引發大家疑慮，台中市府今日指出，觀景平台步道欄杆，主要材質為鍍鋅鋼管（金屬）及烤漆（絕緣體），恰巧該區域濕度較低，加上風切力量較大，因此容易產生靜電，目前現場設有除靜電球供民眾放電，由於每個人帶電狀況不同，也並非每個民眾都會發生觸電狀況。

    近年台中市政府斥資逐步修繕美化鐵砧山，更成為親子同樂的假日熱門景點，今日有一對情侶上山遊玩，他們指出，手指觸摸欄杆被電了一下，就像冬天穿脫毛衣靜電，並不會痛。

    台中市風管所課長謝燕芬指出，任何動物體或物體都帶有正電荷與負電荷，正常情況下，帶電量是平衡狀態，而靜電的產生即指正、負電荷不平衡，當接觸到其他物質或人體時，就會因為負電荷轉移而產生靜電，包含摩擦、環境乾燥程度、物體絕緣性等，都是可能產生靜電的原因。

    觀旅局長陳美秀表示，配合七夕到來，風管所特別規劃情人「砧愛放閃」方案，即日起至9/25，凡前往鐵砧山風景特定區遊玩並於步道合影上傳上傳google地標，並註記「在鐵砧山來電」，至遊客中心「踏親寵物親子餐廳」出示畫面，即可享贈送小點、平日露營住宿七折優惠。

    觀景平台步道欄杆，主要材質為鍍鋅鋼管（金屬）及烤漆（絕緣體），現場設有除靜電球供民眾放電。（記者張軒哲攝）

