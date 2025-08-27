環騎西拉雅打卡送好禮 首獎電輔車

仙境西拉雅環騎5COOL–打卡騎GO即日起登場，自行車騎乘認證活動開跑。（西拉雅管理處提供）

2025/08/27 11:04

〔記者王涵平／台南報導〕仙境西拉雅環騎5COOL–打卡騎GO即日起登場，自行車騎乘認證活動開跑，至今年11月30日止只要完成指定路線並上傳指定合照，就有機會獲得包括首獎DOSUN電輔車在內的大獎，兩條路線風景絕美、騎感十足。

西拉雅國家風景區管理處表示，精心規劃兩條認證路線，分別為「多元自行車路線－菱波官田線」與「山海圳－大圳之路」，皆蘊含豐富的文化與生態內涵。騎上菱波官田線，可暢遊西拉雅官田遊客中心大草原、穿越菱角田野風光、水雉保護區與百年水圳；山海圳-大圳之路則沿嘉南大圳與山海圳國家綠道前行，串聯山林溪流與歷史人文遺跡，讓你在自然中感受慢旅魅力。

管理處指出，只要於活動期間內於官田遊客中心出發並領取字卡，完成任一條認證路線，並於指定景點拍攝清楚可辨的「本人＋自行車＋地點+字卡」合照，將照片上傳至指定FB活動貼文留言區，並標註「#仙境西拉雅環騎5COOL-打卡騎GO」，即可獲得抽獎資格。活動指定拍照地點為「多元自行車路線－菱波官田線」的官田遊客中心與烏山頭水庫，以及「山海圳－大圳之路」的果農之家借問站與山海圳路牌（23°08’07.5”N 120°19’23.6”E）。

此外，前250名完成任一路線，只要至官田遊客中心出示APP騎乘軌跡截圖及兩張指定照片，完成追蹤西拉雅管理處Facebook粉絲專頁可免費兌換限量單車運動水壺1個，成功完成騎乘者可獲得專屬電子完騎證書。

前250名完成任一路線，可免費兌換限量單車運動水壺1個。（西拉雅管理處提供）

