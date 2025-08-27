為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗12線瓶頸路段拓寬完工 生命園區法會期間交通通過考驗

    苗12線瓶頸路段剛拓寬完工，法會考驗拓寬路段過關。（造橋鄉公所提供）

    苗12線瓶頸路段剛拓寬完工，法會考驗拓寬路段過關。（造橋鄉公所提供）

    2025/08/27 10:39

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉苗12線可與省道台1線、苗15線銜接，為地方路網重要道路，更是居民前往造橋鄉生命紀念園區納骨堂（親恩堂）慎終追遠的聯絡道。不過苗12線復興橋至苗15線路口因路幅窄，形成瓶頸路口，造橋鄉公所獲交通部公路總局補助1819萬元、造橋鄉公所自籌321萬元，工程總經費2140萬元改善，終於完工，鄉公所近期舉辦農曆7月法會，拓寬路段也通過實際車流測試，算是難得剛完工就直接實測過關道路。

    造橋鄉長徐連斌說，苗12線復興橋至苗15線路口以往僅4公尺寬，導致會車困難，對交通安全造成威脅，民眾長期希望改善。鄉公所歷經爭取中央補助、用地取得、工程設計規劃等，動工拓寬為10公尺，鄉公所於苗12線拓寬完成後，因農曆7月習俗在造橋鄉生命紀念園區納骨堂（親恩堂）舉辦法會，也順利通過實測。

    造橋鄉公所也提及，苗12線復興橋至苗15線路口段附近有不少小型工廠，常有大型車輛進出，如今拓寬完成應可有效解決以往交通壅塞、用路風險等問題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播