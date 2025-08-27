苗12線瓶頸路段拓寬完工 生命園區法會期間交通通過考驗

苗12線瓶頸路段剛拓寬完工，法會考驗拓寬路段過關。（造橋鄉公所提供）

2025/08/27 10:39

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉苗12線可與省道台1線、苗15線銜接，為地方路網重要道路，更是居民前往造橋鄉生命紀念園區納骨堂（親恩堂）慎終追遠的聯絡道。不過苗12線復興橋至苗15線路口因路幅窄，形成瓶頸路口，造橋鄉公所獲交通部公路總局補助1819萬元、造橋鄉公所自籌321萬元，工程總經費2140萬元改善，終於完工，鄉公所近期舉辦農曆7月法會，拓寬路段也通過實際車流測試，算是難得剛完工就直接實測過關道路。

造橋鄉長徐連斌說，苗12線復興橋至苗15線路口以往僅4公尺寬，導致會車困難，對交通安全造成威脅，民眾長期希望改善。鄉公所歷經爭取中央補助、用地取得、工程設計規劃等，動工拓寬為10公尺，鄉公所於苗12線拓寬完成後，因農曆7月習俗在造橋鄉生命紀念園區納骨堂（親恩堂）舉辦法會，也順利通過實測。

造橋鄉公所也提及，苗12線復興橋至苗15線路口段附近有不少小型工廠，常有大型車輛進出，如今拓寬完成應可有效解決以往交通壅塞、用路風險等問題。

