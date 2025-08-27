桃園珍珠海岸國際音樂節8/29登場 警公布交管措施

警方呼籲，桃園珍珠海岸國際音樂節活動期間，用路人應配合警方交通管制措施。（圖由警方提供）

2025/08/27 10:33

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」29日到31日將在大園區竹圍漁港登場，周邊將有交通管制，桃園市政府警察局呼籲民眾多利用接駁車往返，交通警察大隊長李維振提醒，接駁車藍線可從A11產專區停車場旁搭乘，綠線可從A11坑口站搭乘以方便搭乘高鐵或桃園機場捷運的民眾往返會場。

交通管制部份，警方規劃29日到31日的每天下午1點到晚間11點，管制竹圍漁港周邊道路，包括漁港路禁止進入大園濱海遊憩區停車場旁道路、漁港路禁止右迴轉進入漁港路301巷，漁港路353巷（竹圍漁港兒童遊戲場到南岸廣場段）、漁港路（竹圍漁港直銷中心旁）、竹圍海水浴場南灘沙丘停車場旁道路禁止通行，另，漁港路進入漁港路301巷、漁港路353巷進入竹圍天幕廣場旁道路、漁港路左轉進入西濱路一段78巷、西濱路一段78巷方向進入海巡署第二三岸巡中隊旁道路等，則限制通行。

臨時停車部分，29日到31日全時段，A11產專區周邊源福路、航空城大道三段開放雙向外側臨時停車，國1甲下道路、翔英一路則開放單向外側臨時停車；至於西濱路一段78巷（西濱路一段78巷88弄到漁港路），28日到31日全時段禁止臨時停車；警方提醒，活動期間，逾時未移置且妨礙交通等車輛，都將移置到竹圍漁港北側停車場。

桃園珍珠海岸國際音樂節接駁車路線示意圖。（圖由桃園市政府提供）

桃園珍珠海岸國際音樂節交通管制示意圖。（圖由桃園市政府提供）

