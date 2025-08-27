屏縣7月交通事故雖創3年新低 無照駕駛問題仍嚴峻

屏東縣府持續推動「路老師」深入社區宣講。（屏東縣政府提供）

2025/08/27 10:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣最新交通事故統計資料顯示，上（7）月A1類交通事故死亡人數為6人，與前月持平，但較去年同期減少6人，而同月交通事故總件數為近3年同期最低，且比上月減少261件，縣府表示，整體事故趨勢明顯下降，顯示各單位交通防制作為已有具體成效。

屏東縣政府表示，今（2025）年1至7月屏縣A1事故（死亡車禍）共65人死亡，其中無照駕駛19人，占比達29%，顯示無照駕駛問題仍相當嚴峻，目前已針對不同用路族群，推動宣導與防制作為，持續安排「路老師」深入社區下鄉宣導高齡換照及防禦駕駛觀念。

此外，因應9月開學月青少年交通事故高峰期，縣府也將與屏東監理站、大專院校辦理宣導活動，提醒新生與家長，務必遵守交通規則，佩戴安全帽、保持適當車速，養成防禦駕駛觀念。

另外，屏東縣府警察局7至8月也針對全縣事故高風險路口加強執法，陸續執行闖紅燈、青少年違規、偽變造車牌、車不讓人、未戴安全帽等違規專案，並結合科技設備提升違規攔查效能，期望降低交通事故發生率，守護縣民安全。

屏縣府交通旅遊處表示，9月為全國交通安全月，以「人本交通．停讓文化」為主題，縣府動員共同響應，透過多元媒體管道及舉辦各種實體宣導活動，密集傳達交通安全觀念。

屏東縣府於3D旅遊嘉年華進行道安宣導。（屏東縣政府提供）

