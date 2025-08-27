為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰化人喝草屯水前的陣痛！ 鳥嘴潭管線施工 深井補水全開了

    鳥嘴潭人工湖一景，蓄水量達1450萬噸，是全國最大的人工湖，未來將肩負南投與彰化供水重任。（彰化縣政府提供）

    鳥嘴潭人工湖一景，蓄水量達1450萬噸，是全國最大的人工湖，未來將肩負南投與彰化供水重任。（彰化縣政府提供）

    2025/08/27 10:22

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化沒有水庫，自來水源仰賴外縣市供應，美麗水源要進彰化之前，難免經歷一段陣痛。為了讓彰化人能長期喝上來自南投草屯鳥嘴潭人工湖的水，管線工程陸續展開中，台灣自來水公司第十一區管理處指出，施工勢必影響彰化正常水源量，水公司將啟動縣內備用深井應急，但只能支援無法補足缺口，因此，必要時還是得實施大停水，請民眾共體時艱。

    經濟部水利署斥資219億元打造的鳥嘴潭人工湖，今年1月4日竣工，是全國最大的人工湖，蓄水量達1450萬噸，每日可供水25萬噸，肩負南投與彰化民生供水重任，目前尚未正式全面運轉供水，需待淨水場工程完工後才能完整供應民生用水。

    為了銜接這項重大水資源工程，台水公司中區工程處啟動「鳥嘴潭下游管線A2段」改接作業，施工口徑達2000毫米及900毫米，勢必對供水造成影響。因應該項施工，9月3日凌晨零時至9月4日下午3時，彰化市與和美鎮將展開分區停水，合計停水與減壓影響戶數高達8萬1389戶，時間最長達39小時。

    第十一區管理處表示，彰化市日常供水來自台中支援的3萬噸、嘉興淨水場的7萬噸，以及河濱淨水場1.2萬噸。施工期間會啟動原有彰化市區內備用深井支援，但每天還是約7到8萬噸水源缺口，只能暫停供水。

    第十一區管理處強調，這次管線接管工程是為了確保鳥嘴潭人工湖明年能正式運轉、發揮供水效益，屆時彰化用水可望減少仰賴台中支援，雖然停水難免影響民生，但這是邁向穩定供水的必經過程。

    彰化市、和美鎮9月3日起實施分區停水與減壓，影響戶數達8萬1389戶，圖為停水區域示意圖。（台水公司提供）

    彰化市、和美鎮9月3日起實施分區停水與減壓，影響戶數達8萬1389戶，圖為停水區域示意圖。（台水公司提供）

