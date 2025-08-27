優化原生魚群家園 宜蘭柯林第二湧泉池啟動外來魚清除行動

宜縣柯林第二湧泉池外來魚種清除行動，捕捉吳郭魚、巴西烏龜等外來種。（圖由林保署宜蘭分署提供）

2025/08/27 10:17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉柯林第二湧泉池是蘭陽平原濕地暨溪流保育軸帶關鍵棲地，近年來遭外來種魚類入侵，林業及自然保育署宜蘭分署號召各界到此清除外來種魚類，優化原生魚群家園，打造成國土生態綠網關鍵棲地。

林保署宜蘭分署今天（27日）指出，柯林第二湧泉池過去為私有土地，後來農田水利署宜蘭管理處購入，營造成生態湧泉池，大部分水岸保留自然土坡，為原生水生生物提供穩定水質與多樣棲息空間，清澈水源兼具農田灌溉與維持地下水循環的價值。

根據林保署宜蘭分署2023年生態調查顯示，柯林第二湧泉池遭雜交吳郭魚、巴西烏龜、雜交小鯽及橘尾窄口鯽等外來種魚類入侵，對原生魚類的存續構成壓力。

林保署宜蘭分署昨天在柯林第二湧泉池辦理外來種移除示範教學，約有50人參加，藉由網捕法、垂釣法、籠具誘捕法移除，移除的外來魚由委託單位銷毀，或做成魚肥。湧泉管理單位農水署宜蘭管理處後續辦理生態監測，逐步減輕外來種魚類衝擊，維持湧泉的生態完整性。

參加者在柯林第二湧泉池濕地撒網，協助清理外來魚種。（圖由林保署宜蘭分署提供）

