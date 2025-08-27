不敢給孩子玩不收怕尷尬 人妻陷「親戚送禮兩難」引網熱議

一名人妻分享，部分親戚會特別購入玩具、食品送給不滿1歲的女兒，但她仔細看食品成分標示複雜，不太適合孩子食用，玩具也並非經過認證大品牌，擔憂女兒將有安全疑慮玩具塞進嘴中恐造成問題，收下這些禮物後帶回家也沒地方放，不收又擔心場面尷尬，轉而發文請教網友是否有兩全其美方法，貼文曝光後引發許多網友熱議。玩具示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕一名人妻分享部分親戚會特別購入玩具、食品送給不滿1歲的女兒，但她仔細看食品成分標示複雜，不太適合孩子食用，玩具也並非經過認證大品牌，擔憂女兒將有安全疑慮玩具塞進嘴中恐造成問題，收下這些禮物後帶回家也沒地方放，不收又擔心場面尷尬，轉而發文請教網友是否有兩全其美方法，貼文曝光後引發許多網友熱議。

1名人妻日於「爆料公社」發文表示，現在她的女兒不滿1歲，平時會準備副食品或成分單純食物或較信得過品牌，由於女兒還會將玩具放入嘴巴，故會選擇經過認證大品牌給孩子。

這名人妻煩惱地說，女兒的小姑、小嬸相當熱心，不是會贈送食品或玩具，但食品標示細看「成分表就傻眼，不太敢給寶寶吃」，至於玩具，「她們買的都是一些99大賣場或中國製的塑膠玩具，看了就有點怕的，也真的不太想給她玩」。

這名人妻接著說，收了這些禮物，也不太想給女兒吃或讓女兒玩，帶回家也沒地方放，「只能默默收起來覺得丟掉很浪費、心裡也會有罪惡感」，而當場不收又擔心場面尷尬，或造成對方覺得自身不領情，想請教網友「會怎麼處理這種不想收、又怕傷人」的送禮情境，是否「有什麼兩全其美的做法？能既保護小孩、又不讓長輩或親戚感覺我很難相處？」

PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「我都是直接丟掉」、「簡單。玩具就丟掉，問就是小孩太皮弄壞所以丟了。食物就自己吃掉，問就是吃掉了」、「食品，就留給老公吃，這樣也不浪費，玩具，轉贈或回收」、「妳都說了只是偶爾送而已，所以千萬不能拒絕，因為拒絕了尷尬又傷感情，至於東西你合用就用不合用你可以轉贈給社福單位或需要的人」。

