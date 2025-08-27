用路人注意！鷄籠中元祭9/5放水燈遊行 市區交管

雞籠中元祭9月5日放水燈遊行，市區實施交通管制。（文化觀光局提供）

2025/08/27 10:21

〔記者盧賢秀／基隆報導〕邁入第171年的鷄籠中元祭，今年由吳姓宗親會輪值主普，為期1個月中元祭的最高潮放水燈遊行將於9月5日登場，基隆區下午5點半開始實施交通管制，市中心區街道都禁止車輛通行，讓百年民俗活動順利進行。

文化觀光局指出，9月4日迎斗燈遊行，從下午2點到4點，有宗親會花車遊行，將實施彈性交通管制，市區不會進行全面道路封閉，但部分路段仍可能出現交通壅塞。

於9月5日晚上放水燈遊行，是中元祭最高潮活動之一，基隆市區從下午5點半至晚上11點全面交通管制，民眾車輛繞行外圍道路，國道客運則由麥金路進入城際轉運站，中正高架橋依往例不管制，可以直行中正路。

晚間9點開始北寧路平浪橋至八斗子車站路段將全面封閉，以確保望海巷放水燈活動順利進行。

往返放水燈的望海巷安排有接駁車，主普宗親會提供免費接駁公車，公車處凌晨0點30在城際轉運站加開104、201、203、204、501、505路夜間收費公車，並在基隆火車站南站加開302、303、402、601、602路收費公車，提供疏運服務。更多交通管制及疏運資訊，歡迎關注基隆市文化觀光局官方網站（https://www.klccab.gov.tw/）。

雞籠中元祭9月5日放水燈遊行，市區實施交通管制。（文化觀光局提供）

