秀水陝西國小學生修好小家電做同樂會大餐 大讚人間美味

小朋友學習如何修理電扇。（吳世宏提供）

2025/08/27 09:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這比米其林美食都好吃！彰化縣秀水鄉陝西國小的小學生，利用暑假學習動手修小型家電，最後的同樂會就是用自己雙手修好的小家電，親自來煮同樂會大餐，小朋友大讚，這真是人間美味！

陝西國小校長吳世宏表示，該校除了開設家電維修社團，廣受好評，在暑假也透過顯恩慈善基金會幫忙，打造永續教室並推動永續課程，在暑假期間開辦電器維修夏令營與太陽能小小技師營，同時也對校外學生招生，讓小朋友從零學起，最後的成果檢驗，就是用自己修好的小家電來煮同樂會大餐。

請繼續往下閱讀...

吳世宏指出，小朋友用吐司機來烤吐司，用電鍋來蒸小饅頭，用小烤盤來煎香腸，小朋友全都樂歪了。因為，用自己修好的小家電來煮東西，吃起來的滋味就是特別美味，尤其是看到原本是壞掉的小家電，如今可以重新派上用場，讓小朋友覺得超有成就感。

吳世宏說，學校也將對外募集壞掉的小家電，歡迎捐給學校來當作家電社的教材，同時也可以從該校學生所修好的小家電，挑選有需要的帶回家，讓惜物愛物的環保永續落實在日常生活。

彰化縣秀水鄉陜西國小開辦營隊，學生學習如何修小家電。（吳世宏提供）

彰化縣秀水鄉陜西國小開辦營隊，小朋友用自己修好的小家電來煮同樂會大餐。（吳世宏提供）

彰化縣陜西國小家電營，用自己修好的電鍋來蒸饅頭。（吳世宏提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法