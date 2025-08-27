澎湖突棘大戰全紀錄 海洋志工隊公布調查結果

澎湖棘冠海星大爆發，經由澎湖海洋志工保護團隊示警，展開除棘行動。（圖由澎湖海洋保護志工團隊提供）

2025/08/27 10:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年5月中旬起，澎湖海洋保護志工團隊發現棘冠海星有異常現象，數量明顯變多，族群生態相完整。立即擔任吹哨者角色，向主管機關澎湖縣農漁局、海保署及海洋國家公園反映示警，展開「突棘行動」。

澎湖海洋保護志工團隊更策劃「澎湖群島-棘冠海星全面性的調查計畫」。以「繞島式」方式幾乎巡查了澎湖南海的各島嶼。七美棘冠海星幾乎都匯集在（魚月）鯉灣至臥牛區域。到目前為止，突棘的數量已超過300隻；東吉棘冠海星幾乎都匯集在東面水域，目前為止突棘的數量，已累計到35隻。南面也有零星數量；西吉棘冠海星匯集區域為東面和南面水域。目前為止突棘的數量，已累計到20隻以上。

東嶼坪棘冠海星，匯集區域為南面水域。目前為止突棘的數量，已累計到20隻以上；其他島嶼如：花嶼、貓嶼、鍾仔、西嶼坪，都只發現零星的數量。望安、將軍南面水域，珊瑚礁的覆蓋率很高，並沒有發現棘冠海星的蹤跡。但在將軍北港出口位置，島澳七七突棘了7隻超過40公分的棘冠海星。這些棘冠海星，評估是原舊的族群殘族。

後續觀察行動，七美棘冠海星在第一波突棘行動，幾乎抓光了目視可及的棘冠海星。但經過2次颱風後，數量又再次暴增，而且大大小小都有，族群完整。原本沒有棘冠海星的東吉東及西吉東海域，颱風過後就出現了，而且數量還不少。

根據棘冠海星吸食後珊瑚白化痕跡，幾乎都是新鮮的，顯示這些棘冠海星族群剛由外遷移而來。

棘冠海星會啃食珊瑚，造成珊瑚白化危機。（圖由澎湖海洋保護志工團隊提供）

