    台北天文館七夕觀星導覽 星空愛戀音樂會感受浪漫氣息

    台北市立天文館29日晚間推出「牛郎織女浪漫夜」觀星導覽，帶領民眾觀賞牛郎、織女星；30日上午9點則舉辦「星空愛戀音樂會」，由「台北香頌青年管弦樂團」演繹多首與星空、愛情相關的經典曲目。（台北天文館提供）

    2025/08/27 09:35

    〔記者甘孟霖／台北報導〕本週五（29日）是一年一度的浪漫七夕，台北市立天文館將於當天推出「牛郎織女浪漫夜」觀星導覽，帶領民眾觀賞牛郎、織女星；30日上午9點則舉辦「星空愛戀音樂會」，由「台北香頌青年管弦樂團」演繹多首與星空、愛情相關的經典曲目。

    台北天文館說明，29日晚間率先登場的「牛郎織女浪漫夜」觀星導覽，時間為19時至21時，天文館將提供多部望遠鏡觀賞牛郎、織女星，並於觀測室外平台舉辦3場七夕星空解說，揭開牛郎、織女星在天文上的真實面貌，帶領民眾細品浪漫傳說與科學知識。

    30日上午9時由「台北香頌青年管弦樂團」帶來「星空愛戀音樂會」，演繹多首與星空、愛情相關的經典曲目，包括〈向星星許願〉、電影《E.T.》與霍爾斯特《行星組曲》中的〈木星〉選段等，並融合星象儀星空投影共同演出。

    音樂會開放線上報名120位，可提交簡短留言或圖片，演出時投影於劇場球幕；另現場開放80位民眾參加，演出前於宇宙劇場入口排隊入場，額滿為止。

    台北天文館說，歡迎情人、家人及同學、好友，七夕相約天文館觀星賞樂，用音樂與星光傳達心意，在星光與樂聲交織中，感受愛與科學的雙重魅力，讓今年七夕多一份浪漫的星空記憶。

