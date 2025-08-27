為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    農糧署推「傳情香蕉」助攻七夕 蕉農成最佳應援團

    農糧署推「傳情香蕉」助攻七夕。（農糧署提供）

    農糧署推「傳情香蕉」助攻七夕。（農糧署提供）

    2025/08/27 09:33

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕七夕情人節將至，農糧署攜手香蕉產業策略聯盟推出「傳情香蕉」，產地鮮果直送全台7-ELEVEN逾7100間店，民眾在香蕉上親手寫下祝福或情意，與情人分享香蕉甜美滋味，蕉心傳意甜蜜傳遞，蕉農成為最佳應援團。

    台灣香蕉香氣濃郁、口感綿密且品質佳，為民眾日常補充營養好食材，廣受各年齡層、各族群喜愛的國民水果，農糧署近年輔導產銷班、農民團體、農企業及通路業者等，整合組織香蕉產業策略聯盟。

    七夕情人節將至，農糧署攜手7-ELEVEN、聖德科斯及香蕉產業策略聯盟，推出「傳情香蕉」新品，上架全台逾7100家門市，共同推廣國產優質香蕉，讓香蕉不僅是營養補給好幫手，更鼓勵民眾發揮創意與行動力，親手在香蕉上撰寫文字或圖案，蕉心傳意甜蜜傳遞，讓蕉農成為七夕最佳應援團。

    此外，7-ELEVEN也於軍人節9月3日在設有「果汁BAR」門市，推出濃郁香甜「香蕉醇厚乳」買2送2活動等；聖德科斯全台85家店也販售南投中寮有機石虎山蕉及屏東香蕉，邀請國人一同支持地產地消，共同促進臺灣農業永續發展及多元價值。

    農糧署表示，輔導建構安全優質供應鏈，從品種改良、田間產銷履歷溯源管理、病蟲害共同防治、洗選作業、低溫催熟技術，到品牌推廣、整合物流及配送產銷一條龍，更研發香蕉乾、香蕉泥、香蕉薯條、麵食、餅乾、冰品等香蕉多元產品，打造完整產業供應鏈，穩定農民收益，讓民眾隨時能享用優質香蕉。

    農糧署推「傳情香蕉」助攻七夕。（農糧署提供）

    農糧署推「傳情香蕉」助攻七夕。（農糧署提供）

    農糧署推「傳情香蕉」助攻七夕。（農糧署提供）

    農糧署推「傳情香蕉」助攻七夕。（農糧署提供）

