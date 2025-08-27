後龍水尾社區再奪獎，獲首屆2朵紫絲帶認證，里長梁清文分享經驗（圖右）。（梁清文提供）

2025/08/27 09:35

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部協助各縣市政府結合在地社區，從基層推動性別與家庭暴力防治工作，並且頒發首屆紫絲帶認證，共有全國共33個社區發展協會獲得1朵紫絲帶認證、7個社區發展協會獲得2朵紫絲帶認證，屢獲衛福部獎項肯定的苗栗縣後龍鎮水尾社區獲得2朵紫絲帶認證，為苗縣唯一；另外，後龍鎮溪洲社區及竹南鎮塭內社區則各榮獲一朵紫絲帶認證。

水尾里長梁清文分享經驗，水尾社區因推動業務與衛生福利部多有聯繫，他也發現部分民眾對於家庭暴力、性別暴力認知確實有所不足，自5年前與其他7個社區推廣防治暴力觀念，而且希望里民釐清，不只不同性別會因為感情等因素發生衝突與暴力，同性之間包括家人、友人等也會發生，但受到忽略或不敢出聲。

經過多次里民「相揪」，積極辦理講座，包括各種活動、假日等，社區主動出擊四處宣講，成為第一線守門員，水尾社區居民對性別與家庭暴力防治了解更深。

苗縣府社會處也統計，苗栗縣保護案件（含家庭暴力、性侵害、兒少、老人及身障保護）通報數前年平均每月437件、去年每月平均469件，今年1至6月份每月平均492件，呈現明顯增加趨勢，若結合社區力量，建立正確的預防與通報觀念，勇敢採取行動來制止暴力傷害，可讓需要幫助的鄉親獲得立即且適切的保護。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

