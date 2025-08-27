為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    後龍水尾社區再奪獎 獲首屆2朵紫絲帶認證

    後龍水尾社區再奪獎，獲首屆2朵紫絲帶認證，里長梁清文分享經驗（圖右）。（梁清文提供）

    後龍水尾社區再奪獎，獲首屆2朵紫絲帶認證，里長梁清文分享經驗（圖右）。（梁清文提供）

    2025/08/27 09:35

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部協助各縣市政府結合在地社區，從基層推動性別與家庭暴力防治工作，並且頒發首屆紫絲帶認證，共有全國共33個社區發展協會獲得1朵紫絲帶認證、7個社區發展協會獲得2朵紫絲帶認證，屢獲衛福部獎項肯定的苗栗縣後龍鎮水尾社區獲得2朵紫絲帶認證，為苗縣唯一；另外，後龍鎮溪洲社區及竹南鎮塭內社區則各榮獲一朵紫絲帶認證。

    水尾里長梁清文分享經驗，水尾社區因推動業務與衛生福利部多有聯繫，他也發現部分民眾對於家庭暴力、性別暴力認知確實有所不足，自5年前與其他7個社區推廣防治暴力觀念，而且希望里民釐清，不只不同性別會因為感情等因素發生衝突與暴力，同性之間包括家人、友人等也會發生，但受到忽略或不敢出聲。

    經過多次里民「相揪」，積極辦理講座，包括各種活動、假日等，社區主動出擊四處宣講，成為第一線守門員，水尾社區居民對性別與家庭暴力防治了解更深。

    苗縣府社會處也統計，苗栗縣保護案件（含家庭暴力、性侵害、兒少、老人及身障保護）通報數前年平均每月437件、去年每月平均469件，今年1至6月份每月平均492件，呈現明顯增加趨勢，若結合社區力量，建立正確的預防與通報觀念，勇敢採取行動來制止暴力傷害，可讓需要幫助的鄉親獲得立即且適切的保護。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播