個資保護成遮羞布？新北社會局兒少安置機構連環性平案改進報告拒媒體採訪

新北市某兒少安置機構多名安置學生之間發生多起性平事件，社會局卻以個資保護為由，拒絕記者採訪改善措施的專案報告。（記者黃子暘攝）

2025/08/27 09:33

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市某兒少安置機構多名安置學生之間發生多起性平事件，市議員鄭宇恩調查發現，因涉案學生被判斷在機構自學，還被拒絕與生母聯繫，錯失求救機會，直到該生生母向鄭宇恩陳情，以及另一名涉案學生的教師警覺報警，才讓此事獲得正視。鄭宇恩要求社會局對此案提出改進與預防措施專案報告，今（27日）報告，社會局卻以個資保護為由拒絕媒體採訪，並稱個案都在輔導中。

針對該安置機構性平案件，鄭宇恩曾以記者會指出社會局未善盡督導、輔導之責，包括未落實讓疑似涉案學生獨自住居等；鄭宇恩提案要求社會局今日針對此案進行一小時的專案報告，說清未來如何改善、預防，社會局卻稱，專案報告會提及個案處遇情形，且揭露訊息足以辨識個案身分，因此依法以非公開形式進行。

請繼續往下閱讀...

該案相關單位疏漏、疑點重重，引起新聞媒體重視，社會局專案報告卻要求禁止媒體採訪、議事直播，引發記者議論；記者們紛紛提出質疑，專案報告應依照議員要求，聚焦改善與預防措施，而非學生個資，社會局是否刻意拿個資問題規避監督？質疑是否想壓新聞？

事實上，2023年新北市某國中校園割喉案，加害、受害雙方均為未成年學生，教育局曾應市議員要求舉行改進作為專案報告，報告具體聚焦於軟硬體設施與制度改善，全程坦然開放媒體監督，會後教育局對媒體詢問改進作為細節也迅速說明，未曾揭露任何足以辨識學生個資的資訊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法