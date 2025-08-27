為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    個資保護成遮羞布？新北社會局兒少安置機構連環性平案改進報告拒媒體採訪

    新北市某兒少安置機構多名安置學生之間發生多起性平事件，社會局卻以個資保護為由，拒絕記者採訪改善措施的專案報告。（記者黃子暘攝）

    新北市某兒少安置機構多名安置學生之間發生多起性平事件，社會局卻以個資保護為由，拒絕記者採訪改善措施的專案報告。（記者黃子暘攝）

    2025/08/27 09:33

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市某兒少安置機構多名安置學生之間發生多起性平事件，市議員鄭宇恩調查發現，因涉案學生被判斷在機構自學，還被拒絕與生母聯繫，錯失求救機會，直到該生生母向鄭宇恩陳情，以及另一名涉案學生的教師警覺報警，才讓此事獲得正視。鄭宇恩要求社會局對此案提出改進與預防措施專案報告，今（27日）報告，社會局卻以個資保護為由拒絕媒體採訪，並稱個案都在輔導中。

    針對該安置機構性平案件，鄭宇恩曾以記者會指出社會局未善盡督導、輔導之責，包括未落實讓疑似涉案學生獨自住居等；鄭宇恩提案要求社會局今日針對此案進行一小時的專案報告，說清未來如何改善、預防，社會局卻稱，專案報告會提及個案處遇情形，且揭露訊息足以辨識個案身分，因此依法以非公開形式進行。

    該案相關單位疏漏、疑點重重，引起新聞媒體重視，社會局專案報告卻要求禁止媒體採訪、議事直播，引發記者議論；記者們紛紛提出質疑，專案報告應依照議員要求，聚焦改善與預防措施，而非學生個資，社會局是否刻意拿個資問題規避監督？質疑是否想壓新聞？

    事實上，2023年新北市某國中校園割喉案，加害、受害雙方均為未成年學生，教育局曾應市議員要求舉行改進作為專案報告，報告具體聚焦於軟硬體設施與制度改善，全程坦然開放媒體監督，會後教育局對媒體詢問改進作為細節也迅速說明，未曾揭露任何足以辨識學生個資的資訊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播