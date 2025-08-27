路口反光鏡貼公告民怨「危險又離譜」 苗栗市公所回應了

民眾於臉書社團「靠北苗栗」發文，指出苗栗市新庄街與新庄街91巷、92巷路口的一支反光鏡面上被貼上公告，使得反光鏡失去作用，批此行為「危險又離譜」。（翻攝臉書靠北苗栗）

2025/08/27 09:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市維新、維祥里多小巷弄，為維護路口通行安全，反光鏡比比皆是，但有民眾po網指出，新庄街與新庄街91巷、92巷的路口反光鏡面上竟被貼上公告，影響其功能，認為應受處罰。對此，苗栗市公所說明，該路口已有2支反光鏡，這支是未經申請私設，不符規定，因此公所張貼公告限期拆除。

有民眾於臉書社團「靠北苗栗」發文，指出苗栗市新庄街與新庄街91巷、92巷路口的一支反光鏡面上被貼上公告，使得反光鏡失去作用，批此行為「危險又離譜」，且已張貼好幾週了，並認為這種行為應該受處罰。

市公所說明，反光鏡設置有其規定的設置要點，須向公所申請，經查該支反光鏡是未經申請同意私設，不符規定，因此公所張貼公告限期拆除。對於民眾反映，已先派員將公告改張貼於反光鏡柱桿上，惟因公告期限將屆，公所近日將派工拆除。

對於該路口通行安全部分，市公所表示，該路口原已有2支反光鏡，且現況又有裝設特種閃光號誌及智慧路標提醒用路人行經路口減速慢行，以維護該路口通行安全。

苗栗市公所說明，該支反光鏡是未經申請私設，不符規定，因此張貼公告限期拆除，已先派員將公告改張貼於反光鏡柱桿上，惟因公告期限將屆，公所近日將派工拆除。（苗栗市公所提供）

