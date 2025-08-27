為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化市、和美鎮逾7萬戶 9/3起連續39小時大停水

    台灣自來水公司第十一區管理處宣布，因鳥嘴潭人工湖下游送水管線改接工程，彰化市與和美鎮將於9月3日起停水。（記者張聰秋攝）

    台灣自來水公司第十一區管理處宣布，因鳥嘴潭人工湖下游送水管線改接工程，彰化市與和美鎮將於9月3日起停水。（記者張聰秋攝）

    2025/08/27 09:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣自來水公司第十一區管理處今天（27日）宣布，為配合南投縣鳥嘴潭管線的改接工程，彰化市與和美鎮部分區域將從9月3日凌晨0時起分區停水，最長將停水39小時，影響戶數7萬4692戶。水公司提醒民眾務必提早儲水，並公布臨時加水站資訊，以因應長時間停水帶來的生活不便。

    此次停水預計持續至9月4日，部分區域將在下午1點至3點間陸續恢復供水。由於正值炎熱高溫時節，民眾用水量大增，為降低對生活的衝擊，水公司規劃了46處臨時加水站，並預留85處消防栓，以供緊急救災使用。

    為了方便民眾尋找加水站，水公司在寄發的停水通知單上附有QR Code。民眾只要用手機掃描，就能自動定位到最近的加水站。水公司表示，將視實際需求隨時增加加水站數量。

    這次大停水的區域主要分為3部分：

    彰化市平地地區：預計停水37小時，影響戶數約7萬戶，包括民權里、富貴里、中央里、中正里等49個里。

    彰化市高地地區：預計停水39小時，影響戶數約4千戶，包括東興里、卦山里、桃源里、華北里等10個里。

    和美鎮部分地區：預計停水37小時，影響戶數約1千戶，包括詔安里、中圍里、中寮里、犁盛里。

    除了上述區域外，彰化市的莿桐里、南安里，以及和美鎮的柑井里、新庄里、竹園里、糖友里等地區，共有6697戶將面臨水壓降低的情況。

    水公司建議，民眾可透過官方停水公告查詢系統查詢相關停復水資訊及臨時供水站位置，或直接撥打第十一區管理處彰化服務所電話（04）7238015洽詢。

    水公司發給家戶停水通知單，提醒民眾9月3日凌晨起至9月4日下午，部分地區將停水長達39小時，務必提早儲水備用。（記者張聰秋攝）

    水公司發給家戶停水通知單，提醒民眾9月3日凌晨起至9月4日下午，部分地區將停水長達39小時，務必提早儲水備用。（記者張聰秋攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播