高雄興達港觀光漁市10週年全新風貌 週六入口意象揭幕

「興達港觀光漁市」以「港邊藍」為概念，打造市場嶄新入口意象。（經發局提供）

2025/08/27 09:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄「興達港觀光漁市」今年邁入第10年，各式「現撈仔」漁獲已是北高雄熱門景點，今年更在經濟部補助下，完成市場改造工程。本週六（30日）將舉辦「興達港觀光漁市10週年感恩慶典」，正式揭幕入口意象，當日消費滿百還可參加摸彩。

興達港觀光漁市以各式肥美海鮮、海味小吃聞名，百餘攤新鮮漁產及獨特的漁村景緻，是南台灣指標性的觀光消費據點。高市府去年爭取經濟部1300萬經費，這也是全台的道路上攤販臨時集中場最高補助金額，用來打造市場嶄新入口意象，規劃更舒適的用餐休憩區域。

高市經發局長廖泰翔指出，此次硬體改造以「港邊藍」為概念，新設的入口設置藍色鋼構框架，象徵「漁民之家」的門戶意象；市場內整合藍白交錯頂棚，營造明快的「海味長廊」；臨港則增設「港口共食休憩區」，提供舒適聚會空間，進一步強化觀光吸引力。

興達港觀光漁市管委會將於本週六（8月30日）上午10時至下午5時舉辦感恩慶典，正式揭幕入口意象。「興達港觀光漁市」總幹事鄭瑞益指出，攤商們對市場煥然一新的面貌感到高興，30日當天消費滿百即可參加摸彩，包含Gogoro、iPhone 16E、電冰箱等50組好禮現場抽，總值超過50萬；同時邀請台語歌手林秀琪、七郎、謝金晶演出，並結合公益義剪及發票捐贈活動，歡迎民眾來品嚐新鮮海鮮、享受黃金夕陽。

30日當天除例行性假日車輛管制，也將擴大交通管制範圍至大發路相關路段，提醒民眾配合現場交通疏導。

興達港觀光漁市改造，規劃更舒適的用餐休憩區域。（經發局提供）

