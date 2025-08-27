為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

生活
    首頁　>　生活

    退休後再就業 台南官田68歲男獲6萬就業獎金

    家住官田的68歲王先生，退休後有意再投入職場，卻屢受年齡與體能條件限制所阻，新營就業中心就服員協助盤點職涯經歷，順利重返之前曾任職過的一家工廠，且成功領取6萬元就業獎勵金。（新營就服中心提供）

    家住官田的68歲王先生，退休後有意再投入職場，卻屢受年齡與體能條件限制所阻，新營就業中心就服員協助盤點職涯經歷，順利重返之前曾任職過的一家工廠，且成功領取6萬元就業獎勵金。（新營就服中心提供）

    2025/08/27 09:03

    〔記者王涵平／台南報導〕家住官田的68歲王先生退休後有意再投入職場，卻屢受年齡與體能條件限制所阻，新營就業中心就服員協助盤點職涯經歷，順利重返之前曾任職過的一家工廠，且透過「55Plus就業促進措施」成功領取6萬元就業獎勵金，重拾生活重心，開心不已。

    王大哥退休後原想在家享清福，但閒適生活卻不如預期般充實，因缺乏生活重心與成就感，覺得空虛，加上家中經濟僅仰賴兒子支撐，還需扶養3名年幼孫子，受到高齡者再就業措施鼓勵，燃起重返職場的念頭。然而多次求職碰壁，轉向新營就業中心六甲就業服務台尋求協助，經就服員李巧雯協助發掘就業優勢，發現王先生有多年現場作業員經驗，曾任職多間工廠，其中一間老東家宸項企業正在招募人才，推介他前往求職，並搭配申請「55Plus就業獎勵」，成功錄取至今已穩定就業1年，順利領取6萬元獎勵金。

    宸項企業已聘用多位中高齡及高齡員工，董事長李正印認同中高齡員工豐富的實務經驗與穩定工作態度，只要提供合適的機會，便能充分發揮專業價值。他強調，面對超高齡社會的趨勢，中高齡人力已成為企業永續發展的重要支柱。

    新營就業中心主任陳續文表示，「55Plus就業促進措施」鼓勵熟齡世代退休後重返職場延續職涯，同時補足勞動力缺口，讓勞雇雙方皆受益。

    家住官田的68歲王先生退休後有意再投入職場，卻屢受年齡與體能條件限制所阻，新營就業中心就服員協助盤點職涯經歷，順利重返之前曾任職過的一家工廠，且成功領取6萬元就業獎勵金。（新營就服中心提供）

    家住官田的68歲王先生退休後有意再投入職場，卻屢受年齡與體能條件限制所阻，新營就業中心就服員協助盤點職涯經歷，順利重返之前曾任職過的一家工廠，且成功領取6萬元就業獎勵金。（新營就服中心提供）

