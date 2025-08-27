雲基補助公費生每月1萬元 盼助解決護理人力荒

留住護理人才，雲林基督教醫院與崇仁護專簽訂護理公費生合約，每名學生每月補助獎助學金1萬元。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕面對護理人力不足，雲林基督教醫院自力救濟，與崇仁醫護管理專科學校護理系學生簽訂公費生合約，由學校補助每名公費生每月1萬元，補助幾年，畢業後就在雲基服務幾年。院方表示，盼透過這樣的合作方式讓學生能專心學習，也為醫院留住護理人才。

全台醫院普遍面臨護理人力不足問題，護理師平均離職率高，各家醫院為徵才、留才，提高薪資及福利，雲林基督教醫院指出，為協助護理科系畢業生能順利接軌臨床，院方與多所大專院校合作開設實習、在職進修管道，也推動二年期護理師訓練計畫、臨床技能教室與線上課程，未來也將申請衛福部健康台灣深耕計畫，建置沉浸式互動學習環境。

此外，提供多元彈性的護理人力制度，如半職護理師、時薪工讀生、自主排班等，減輕人員工作負荷。

院方表示，為鼓勵對護理有興趣的孩子能安心學習，畢業後即能就業，去年與崇仁護專學生簽訂護理公費生合約，由醫院提供每一名公費生每月1萬元獎助學金，一年共12萬元，補助幾年，畢業後就在醫院服務幾年，例如補助1年畢業就服務1年，補助5年服務5年。

院方說，去年至今共有14名學生簽立公費生合約，除每月提供獎助學金，院方也會協助證照考取、轉調制度及學業輔導機制。

雲基院長鄭清源強調，護理人力是醫療的核心，透過公費生制度，不只給學生一份保障安心學習，也為雲林地區醫療注入新量能。

