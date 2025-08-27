為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雲基補助公費生每月1萬元 盼助解決護理人力荒

    留住護理人才，雲林基督教醫院與崇仁護專簽訂護理公費生合約，每名學生每月補助獎助學金1萬元。（記者黃淑莉攝）

    留住護理人才，雲林基督教醫院與崇仁護專簽訂護理公費生合約，每名學生每月補助獎助學金1萬元。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/27 09:00

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕面對護理人力不足，雲林基督教醫院自力救濟，與崇仁醫護管理專科學校護理系學生簽訂公費生合約，由學校補助每名公費生每月1萬元，補助幾年，畢業後就在雲基服務幾年。院方表示，盼透過這樣的合作方式讓學生能專心學習，也為醫院留住護理人才。

    全台醫院普遍面臨護理人力不足問題，護理師平均離職率高，各家醫院為徵才、留才，提高薪資及福利，雲林基督教醫院指出，為協助護理科系畢業生能順利接軌臨床，院方與多所大專院校合作開設實習、在職進修管道，也推動二年期護理師訓練計畫、臨床技能教室與線上課程，未來也將申請衛福部健康台灣深耕計畫，建置沉浸式互動學習環境。

    此外，提供多元彈性的護理人力制度，如半職護理師、時薪工讀生、自主排班等，減輕人員工作負荷。

    院方表示，為鼓勵對護理有興趣的孩子能安心學習，畢業後即能就業，去年與崇仁護專學生簽訂護理公費生合約，由醫院提供每一名公費生每月1萬元獎助學金，一年共12萬元，補助幾年，畢業後就在醫院服務幾年，例如補助1年畢業就服務1年，補助5年服務5年。

    院方說，去年至今共有14名學生簽立公費生合約，除每月提供獎助學金，院方也會協助證照考取、轉調制度及學業輔導機制。

    雲基院長鄭清源強調，護理人力是醫療的核心，透過公費生制度，不只給學生一份保障安心學習，也為雲林地區醫療注入新量能。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播