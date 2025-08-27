為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雙語教學結合OSS教材 嘉義縣推台灣海洋素養教育

    嘉義縣推動海洋素養教育。（嘉義縣教育展望協會提供）

    嘉義縣推動海洋素養教育。（嘉義縣教育展望協會提供）

    2025/08/27 08:28

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕由海洋委員會指導、國家海洋研究院主辦、嘉義縣教育展望協會、嘉義縣英語教育資源中心及台灣整合防災工程技術顧問有限公司協力承辦的「海潮共振－OSS浪潮行動派」雙語種子教師培訓工作坊，本週在嘉義縣英語教育資源中心舉行，是台灣首次將雙語教學與OSS（Ocean Science Sequence，海洋科學序列）教材系統性結合的專業研習，開啟台灣海洋素養教育邁向國際化的新篇章。

    EMI雙語教學為台灣雙語政策的重要推動方向，OSS教材由美國NOAA（美國國家海洋暨大氣總署）教育部門研發，由國家海洋研究院引進，工作坊將兩者結合，強調科學知識的建構，更著重在「如何用英語傳達科學概念」，讓教師能在教學現場同時培養學生的語言能力與科學素養。

    課程設計包含「星球海洋」、「模擬洋流」、「海水分層」、「光、壓力、溫度和鹽度」、「認識海洋生物」以及「人與海洋的互相關聯」等核心單元，透過全程雙語的示範課程與教師分組試教，參與者學習專業的科學知識，實際演練如何以雙語引導學生進行討論與探究。

    工作坊邀請具備雙語與海洋教育專長的教師群擔任講師，由國立台灣海洋大學教育研究所副教授嚴佳代、宜蘭縣頭城國中主任陳新烈及基隆市武崙國小教師葉芸菁行雙語示範教學，引導學員進入實際試教環節，許多教師表示，「學中做、做中學」的模式，能真正幫助雙語教學落實到課堂。

    主辦單位表示，未來將持續推動更多縣市參與此類培訓，並結合「海洋素養種子教師培訓計畫」及行動教具箱、教學影片等資源，逐步建構一個「雙語 × 海洋素養」的教育生態系。

    工作坊結合雙語教育及OSS教材。（嘉義縣教育展望協會提供）

    工作坊結合雙語教育及OSS教材。（嘉義縣教育展望協會提供）

    工作坊透過各種主題課程讓學員認識海洋。（嘉義縣教育展望協會提供）

    工作坊透過各種主題課程讓學員認識海洋。（嘉義縣教育展望協會提供）

