全台唯一三麗鷗主題休息站 國道1號湖口服務區好玩好拍

國道1號湖口服務區的三麗鷗主題休息站，這次在全國15個國道服務區中拿到網友票選「好好玩」第3名。（記者黃美珠攝）

2025/08/27 08:38

〔記者黃美珠／新竹報導〕國道1號湖口服務區近年斥資上億，跟三麗鷗共同規劃設計，以「三麗鷗的歡樂時光」為題，打造全台唯一的三麗鷗主題休息站。從迎賓大門開始，處處都可看到三麗鷗家族的Hello Kitty、布丁狗、蛋黃哥、大耳狗喜拿等，近期還新添了3公尺高的「酷洛米」公仔供來客拍照打卡，讓路過沒錯過的遊客們「萌」心大發，也因此拿下今年高公局主辦的《多留一下「國道好便利」吃喝玩樂票選》活動「好好玩」組的第3名。

南仁湖育樂（股）公司開發事業處協理吳筱瑩說，湖口服務區的三麗鷗主題休息站，除了打卡窗、餐廳用餐區到處可見三麗鷗家族成員，把每個角落都妝點成網美景點。

請繼續往下閱讀...

裡面的「三麗鷗主題周邊專賣店」還有各種正版授權聯名商品，從實用生活小物、零食到服飾一應俱全；服務區北站還有北站限定的三麗鷗聯「萌」雞蛋糕、「酷洛米」與「大耳狗」款式絨毛玩偶飲料提袋，並獨家販售集結三麗鷗6大人氣角色於一「箱」的20吋行李箱、奶茶杯、以及印花T恤等。

此外，三麗鷗主題休息站內另有親子遊戲互動區、扭蛋扭扭樂區，站外則有小朋友最愛的投幣式電動小火車，他們把新竹縣內知名的合興、湖口等火車站串聯在一起，讓小朋友們在綠蔭中享受搭著火車小旅行的快樂。因此這些規劃，不僅讓湖口服務區成了行走國道1號開車族們旅途疲累時的「醒腦站」和加油補給站，也是北台半日遊的新景點。

三麗鷗家族打卡窗牆。（記者黃美珠攝）

Hello Kitty等三麗鷗家族的各個明星角色，在湖口服務區迎賓。（記者黃美珠攝）

國道湖口服務區三麗鷗主題休息站外的小火車頭，是小朋友們絕不會錯過的設施。（記者黃美珠攝）

湖口服務區內的三麗鷗聯名商品店。（記者黃美珠攝）

湖口服務區內的餐廳處處可見三麗鷗家族。（記者黃美珠攝）

湖口休息站內的親子互動區，讓旅途疲憊的大小來客可以一起活動一下筋骨。（記者黃美珠攝）

3公尺高的酷洛米公仔。（記者黃美珠攝）

三麗鷗家族的各種可愛角色，讓長途旅行的小朋友們頓時忘了疲憊。（記者黃美珠攝）

湖口服務區北站限定的三麗鷗聯「萌」雞蛋糕。（南仁湖育樂提供）

湖口服務區內獨家販售的三麗鷗奶茶杯是很多遊客愛買的熱品。（南仁湖育樂提供）

湖口服務區內如圖多樣獨家販售的三麗鷗家族商品。（南仁湖育樂提供）

三麗鷗6大人氣角色20吋行李箱。（南仁湖育樂提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法