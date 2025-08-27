阿里山秋霧寫真旅招待80攝影愛好者，捕捉山林魔幻景致

阿里山秋季雲霧繚繞，搭配光影變化、植物表情，十分夢幻。（林業署嘉義分署提供）

2025/08/27 08:09

〔記者王善嬿／嘉義報導〕秋意漸濃，阿里山進入雲霧繚繞的夢幻季節，林業及自然保育署嘉義分署9月13日舉辦「阿里山森旅季」秋季限定活動「秋霧寫真旅」，免費招待80名攝影愛好者到阿里山國家森林遊樂區，記錄秋季景致，成為影像特展的共同創作者，採線上報名，8月28日中午12點起報名至9月15日，額滿將提前截止，歡迎攝影愛好者把握機會，在阿里山秋霧魔幻時刻，用鏡頭捕捉最美的山林詩篇。

林業署嘉義分署長李定忠說，阿里山位於海拔2200公尺高，擁有豐富森林生態，每年秋天雲霧繚繞景象，更是國際級的自然景觀，希望透過攝影活動讓民眾深度體驗森林之美，藉由鏡頭傳遞森林保育的重要性，讓更多人愛護珍貴的山林資源。

請繼續往下閱讀...

李定忠表示，此次活動安排專業導覽員帶領走訪姊妹潭、木蘭園等經典景點，傳遞霧林的攝影技巧，深入觀察霧氣、光線與植物在不同時段下表情變化，無論是新手或進階玩家，都能在專業指導下提升拍攝技能，創作令人驚豔作品。

嘉義分署表示，「秋霧寫真旅」規劃「車與林的流轉」、「光與林的錯動」、「湖與林的靜語」、「林距離的肌理」4大拍攝體驗。參與者影像作品將匯聚整理，為冬季攝影展《ALISHAN PHOTO霧林之間｜群像攝影展》活動暖身，展覽結束，參與者可獲得精美攝影集作為專屬紀念，也將訂定審核機制與評選原則，邀請攝影專家組成評審團，評選出3張優秀作品頒發禮券，詳洽阿里山國家森林遊樂區及林業保育署嘉義分署臉書。

阿里山「秋霧寫真旅」活動，將安排4大拍攝體驗，讓民眾提升攝影技巧。（林業署嘉義分署提供）

