為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    農產製成美味果乾迎賓 台南攜手五星飯店行銷國際

    2025/08/27 08:06

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南榮登《Time Out》雜誌2025年「亞洲最佳旅行地」，不僅擁有深厚歷史文化與自然美景，更以多樣美食與農產聞名。看準觀光熱潮，台南市府攜手遠東香格里拉飯店與旭陽農場推出「雙夜慢旅・果香老味」住房專案，自9月1日至明（2026）年2月13日期間入住，即可獲贈台南果乾迎賓禮。

    市長黃偉哲表示，台南物產豐饒，孕育出芒果、鳳梨、柚子等優質水果，但今年農業接連受氣候異常與颱風重創，果實落果逾兩萬公噸，農民承受極大挑戰。旭陽農場等業者仍積極轉型，以技術加工保存水果原味，製成果乾，提升附加價值，讓旅客一年四季都能品嚐台南風味。

    他強調，這次專案不僅是飯店、農場與市府的合作示範，也希望透過國際飯店平台，將台南優質農產帶向世界，旅客感受到府城的溫度與在地魅力。

    南市農業局長李芳林指出，住房專案嚴選旭陽農場的芒果乾、情人果乾及鳳梨果乾，皆通過產銷履歷驗證，不添加人工成分，保留天然風味，讓旅客安心享用；同時結合百年老店「連得堂餅家」手工煎餅，增添古早味。

    台南遠東香格里拉表示，此次期間限定專案不僅支持在地小農，也希望讓國內外旅客在住宿體驗中，深入認識台南農產與人情風味。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播