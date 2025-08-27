農產製成美味果乾迎賓 台南攜手五星飯店行銷國際

2025/08/27 08:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南榮登《Time Out》雜誌2025年「亞洲最佳旅行地」，不僅擁有深厚歷史文化與自然美景，更以多樣美食與農產聞名。看準觀光熱潮，台南市府攜手遠東香格里拉飯店與旭陽農場推出「雙夜慢旅・果香老味」住房專案，自9月1日至明（2026）年2月13日期間入住，即可獲贈台南果乾迎賓禮。

市長黃偉哲表示，台南物產豐饒，孕育出芒果、鳳梨、柚子等優質水果，但今年農業接連受氣候異常與颱風重創，果實落果逾兩萬公噸，農民承受極大挑戰。旭陽農場等業者仍積極轉型，以技術加工保存水果原味，製成果乾，提升附加價值，讓旅客一年四季都能品嚐台南風味。

他強調，這次專案不僅是飯店、農場與市府的合作示範，也希望透過國際飯店平台，將台南優質農產帶向世界，旅客感受到府城的溫度與在地魅力。

南市農業局長李芳林指出，住房專案嚴選旭陽農場的芒果乾、情人果乾及鳳梨果乾，皆通過產銷履歷驗證，不添加人工成分，保留天然風味，讓旅客安心享用；同時結合百年老店「連得堂餅家」手工煎餅，增添古早味。

台南遠東香格里拉表示，此次期間限定專案不僅支持在地小農，也希望讓國內外旅客在住宿體驗中，深入認識台南農產與人情風味。

