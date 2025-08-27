盤點災區最急缺的物資 人安基金會籲為寒士及災民「拉一把」

人安基金會災後加入救災行列，赴災區發放物資。（人安基金會提供）

2025/08/27 07:01

〔記者蔡文居／台南報導〕7月丹娜絲颱風重創台南沿海，房舍受損慘重，接連豪大雨又造成多處淹水，部分災民家具、家電泡水報廢，直至8月重建之路依舊艱辛。人安基金會於災後即加入救災行列，號召屏東至雲林各地站長，進入災區賑災與關懷行動，並協助重建家園，也籲請各界捐贈物資為災區的寒士及災民「拉一把」。

人安基金會台南平安站長吳俊豪表示， 台南平安站投入發送白米、泡麵、罐頭、八寶粥等基本物資，並深入災區記錄災民需求，目前急缺物資為棉被、床墊、家用電器（電鍋、熱水壺）、日常生活物資（內衣、內褲、洗髮精等清潔用品），呼籲社會各界積極伸出援手，讓弱勢災民能夠逐步重建家園。

請繼續往下閱讀...

人安基金會表示，丹娜絲颱風7月重創台南沿海房舍受損慘重，部分地區斷電斷路長達7日，之後接連大雨造成多處淹水，大量家具、家電泡水報廢，讓災區寒士生活陷入困境。希望公司行號、機關團體及善心人士加入關懷寒士行列，以每月918元「拉一把」，為「窮苦人」點亮重生的希望。

人安基金會志工赴災區協助災區寒士修繕屋頂。（人安基金會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法