台東及恆春注意大雨！ 桃園以北恐出現38度極端高溫

各地高溫約32至35度，桃園以北地區及中南部近山區平地容易出現局部36度以上高溫，桃園及新北甚至仍有可能出現局部38度極端高溫。（資料照）

2025/08/27 06:54

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（27日）環境吹偏東至東南風，花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其中台東及恆春半島有機會出現局部大雨，其他地區為多雲到晴。午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，山區及桃園至台中平地有局部短延時強降雨及大雨發生，民眾下午外出應攜帶雨具備用。

氣溫方面，今日各地高溫約32至35度，桃園以北地區及中南部近山區平地容易出現局部36度以上高溫，桃園及新北甚至仍有可能出現局部38度極端高溫，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，民眾外出請務必做好防曬，並多補充水分。

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週四（28日）至週五（29日）台灣仍位於太平洋高壓南側，南方亦為大季風低壓區，大環境吹偏東風，水氣稍減；迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。週六（30日）至下週一（9月1日），環境逐漸轉吹偏南風，南方水氣影響台灣。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 38 29 ~ 40 31 ~ 38 28 ~ 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

