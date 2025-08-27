一路熱到月底！「藍湖」颱風生成機率曝 下週有其他系統活動

氣象專家指出，近日天氣酷熱，由於太平洋高壓強勢主導，預估到月底前全台仍會維持晴朗炎熱的天氣。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，近日天氣酷熱，由於太平洋高壓強勢主導，預估到月底前全台仍會維持晴朗炎熱的天氣。而在花東及屏東因水氣漸增，天氣不穩定，除了會有有局部短暫降雨，也可能出現大雷雨，且偶有擴及中南部平地的機率。至於熱帶擾動今日將進入南海，針對是否有機會發展成颱風「藍湖」，專家則表示成颱條件「中等偏低」

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日至8月底，天氣持續受太平洋高壓強勢主導影響，全台白天普遍晴朗炎熱，桃園以北地區及中南部近山區平地容易出現局部攝氏36至37度或以上高溫；尤其是桃園及大台北地區甚至有局部攝氏38度極端高溫發生的機率。

「林老師氣象站」表示，預測評估今日高溫，北部攝氏34至37度，中南部攝氏34至36度，東半部攝氏31至34度，澎湖攝氏31至33度，金門攝氏32至34度，馬祖約攝氏31至32度。提醒外出活動務必做好防曬措施，並且適時補充水分；尤其是中午前後，應盡量避免長時間曝曬，以降低中暑及熱傷害風險。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週六各地晴時多雲，高溫炎熱，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。南方水氣漸增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及中南部平地的機率，且需注意大雷雨。

吳德榮表示，下週日至週二南方水氣北移，各地多雲時晴，高溫微降、北台仍偏熱；東半部及南部偶有局部短暫降雨，各地區午後有局部陣雨或雷雨的機率，且仍可能出現大雷雨。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，今日「熱帶擾動」進入南海，明日、週五緩慢發展，成颱條件「中等偏低」、機率約40%，動向類似「劍魚」。最新美國模式則顯示，系集平均路徑偏西北西進行，略比「劍魚」偏北，個別模擬則相當分散、且強度偏弱。另外最新模式模擬也顯示，下週還有其他「熱帶系統」，在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

