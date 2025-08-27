08/27 各報重點新聞一覽

國民黨金門籍立委陳玉珍表示，核廢料可評估放在沒有居民、只有國軍輪駐的二膽島。（資料照，民眾提供）

2025/08/27 06:45

自由時報

核廢放金門…陳玉珍：可評估二膽島

核三重啟公投案未通過，全國同意票比率最高的縣市為金門縣九十四．二一％，民進黨新北市議員林秉宥提出將停機核電廠暫存的高階核廢料運到金門暫儲構想。國民黨金門縣立委陳玉珍表示，不接受核廢料放金門本島，可以評估放在沒有居民、只有國軍輪駐的二膽島。

推綠能涉收賄 經部前官員鄭亦麟聲押 東煒建設創辦人陳健盛父子也聲押

經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌收受太陽能大廠泓德能源、東煒建設逾二百萬元賄款，疑向台電施壓饋電容量，台北地檢署發動搜索約談，漏夜偵訊後昨對鄭亦麟、東煒建設創辦人陳健盛及陳冠滔父子、依收賄等罪嫌聲押禁見；至於泓德能源總經理周仕昌、會計師鄭涵分別以一百萬元、八十萬元交保，均限制出境出海，鄭亦麟父母各十萬元交保，全案持續釐清。

康友-KY前董事長 詐貸229億 黃文烈一審判25年 高院加重改30年

前生技股王康友-KY前董座黃文烈等人被控證券詐欺，向銀行詐貸取得新台幣兩百廿九億多元，黃案發後潛逃，在泰國落網被押解返台，一審依違反證券交易法等罪重判廿五年徒刑，併科罰金二百萬元，上訴後，高等法院審理認為，黃涉犯證交法、銀行法等廿一罪，總刑期達一百六十九年十月，且犯後飾詞否認，昨加重改判為「有期徒刑最上限」的卅年徒刑、併科罰金新台幣五億元，罰金得以易服勞役三年折算；可上訴。

聯合報

經部綠能弊案…「小英男孩」鄭亦麟涉貪收押 府院支持嚴辦

「小英男孩」綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟任內涉收賄百萬元，台北地檢署認為鄭亦麟涉犯貪汙重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准；今凌晨與新店縱火犯陳長鴻一同上銬，搭囚車前往台北看守所。總統府發言人郭雅慧表示，「確實是令人遺憾」，總統賴清德一再表達，只要有相關證據，都是依法嚴懲、毋枉毋縱，綠能涉入的不分藍綠都有司法案件在偵辦當中，不分黨派，賴總統都支持嚴辦。

川李會 李促扮和平推手 川普盼今年會金正恩

美國總統川普廿五日在白宮與南韓總統李在明會面，川普表示，他希望美國取得駐韓美軍基地所在土地的所有權，並期盼能在今年會晤北韓領導人金正恩。

中國時報

民進黨揪戰犯 群起倒柯

2波大罷免大失敗後，民進黨立院黨團總召柯建銘被視為主戰犯，經多日悶燒後，綠營對老柯的不滿相繼爆發，有人要求他辭總召，甚至請辭不分區立委。賴系綠委郭國文26日開罵老柯「假傳聖旨又忽視他人意見」、綠委林淑芬跟進批評黨團淪為「一言堂」。面對一連串「逼宮」動作，柯建銘仍意志堅定，反嗆郭國文「不要為虎作倀」。

川李會大禮 韓砸重金買百架波音

美國總統川普與韓國總統李在明於台灣時間26日凌晨，在白宮舉行峰會，氣氛融洽。李在明在最強「經濟使節團」隨行下，向川普放送大禮包，積極推進韓美造船合作項目，大韓航空宣布斥資500億美元，約新台幣1.5兆元採購波音客機和奇異航太的引擎，創下該公司史上最大採購案。

經濟部綠推中心前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌收賄逾二百萬元，疑向台電施壓饋電容量，北檢昨聲押禁見。（記者劉詠韻翻攝）

康友-KY前董座黃文烈等人向銀行詐貸229億多元，一審判25年，高等法院加重改判「有期徒刑上限」30年。（資料照）

