高雄鳳山車站環狀道路9月底完工 增設臨停區方便搭車

高雄市府打通曹謹路，車站環狀道路將成形，預計9月底完工。（記者陳文嬋攝）

2025/08/27 00:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」四度招商，高雄市打通曹謹路形成環狀道路成為關鍵，也將增設汽機車等臨停接送區，方便民眾搭車，解決交通亂象，曹公圳畔人行道也將規劃自行車道，讓民眾親近水岸，也能騎車乘風而行，整體工程預計9月底完成。

市府以市地重劃方式，推動鳳山火車站周邊土地開發，其中車站旁曹謹路規劃臨停接送區，因牴觸戶反對拆遷抗爭8年，曹謹路未能如期打通，周邊交通動線不佳。車站旁缺乏臨停接送區，造成民眾搭車、接送不便，汽機車、公車、計程車爭道，險象環生，衍生交通亂象，隨著牴觸戶今年完成拆遷，市府打通曹謹路，工程已大致完成，進入收尾階段，預計9月底完工。

市府表示，曹謹路規劃單行道，增設汽機車、計程車臨停接送區，民眾行駛曹公路，轉經曹謹路，銜接五權、和平路，車站環狀道路成形；曹公路公車停等區及計程車排班區，維持現況不變。

此外，車站與臨停接送區中間相隔一道木欄杆，民眾認為影響行人搭車動線，且兩側出現高低落差，應該順平以維安全；市府表示，木欄杆為鐵道局過去因應牴觸戶設置，將協調鐵道局拆除木欄杆，讓行人從車站直接走到臨停接送區搭車，也將順平兩地高低落差，讓行人通行更安全。

