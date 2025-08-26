台北東園少棒世界冠軍 卻苦無專用練習場 體育局回應了

台北市東園少棒勇奪威廉波特少棒冠軍。（美聯社）

2025/08/26 22:47

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市東園國小棒球隊遠征LLB威廉波特世界少棒錦標賽，一路過關斬將，睽違29年再為台灣奪金。不過，台北市議員劉耀仁指出，台灣小將們缺乏專門訓練場地，時段和硬體設施都需要改善。北市體育局指出，已保留青年公園棒球場時段，明年起再增列時段，球隊有額外使用需求會予以協助。

劉耀仁表示，東園國小少棒隊摘下世界冠軍，然而，奪冠的榮耀背後，青年公園棒球場雖已整建改善，卻始終無法保障東園少棒隊的穩定訓練時段。他批，冠軍隊伍在自家社區依舊沒有實質的「專屬基地」，顯示市府至今仍未妥善規劃訓練資源，與城市榮耀形成強烈反差。

他要求，青年公園棒球場若無明確場地定位，必然造成管理與使用上的混亂，應明確定義為「棒球專用」的訓練與比賽場地，以保障少棒隊伍的長期發展，避免壘球社團排擠基層棒球資源。此外，球場的看板、內外野座位與全壘打牆仍需進一步升級改善，期待有朝一日青年公園棒球場能達到舉辦世界級比賽的標準，真正成為代表台北市的標竿場地。

他也說，目前借用程序皆由教育局出具公文辦理，雖在形式上確保了部分訓練需求，但東園國小與少棒教練為了確保練習場地，仍須持續投入大量時間處理申請與行政流程，造成基層訓練資源的耗損。

台北市體育局表示，目前已保留青年公園棒球場，於學期間平日的下午2時至7時、寒暑假平日的上午8時至下午7時，優先供東園國小少棒隊使用，並提供部分假日時段予東園國小辦理週末少棒對抗賽，明年起再增列每週六上午8時至12時時段，若球隊另有額外使用需求，會予以協助。

此外，青年公園棒球場今年五月設置投手丘，屬符合國際少棒賽事標準的場地，現也與財團法人謝國城棒球文教基金會合作進行場地修繕，預計今年底逐步完成指標指示系統優化、更新活動式全壘打牆、外野看台地板鋪設水泥、觀眾座椅整新及多項硬體設備改善，明年三月起可提供最優質少棒場地，讓小選手們都能盡情施展身手。

