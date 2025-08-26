黃偉哲駁斥對台南不公批評 指治水要拚、還得澄清政治口水

面對極端氣候挑戰，台南市政府積極推動防汛整備。（南市政府提供）

2025/08/26 22:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕面對極端氣候挑戰，台南市政府積極推動防汛整備。市長黃偉哲今（26）日在市政會議強調，治水是「一棒接一棒」的長期工程，未來將持續朝「減少淹水面積、時間、頻率」三大方向努力，讓市民減輕水患之苦。

黃偉哲特別澄清，外界常以「花錢治水卻還淹水」來批評，這是片面且錯誤的資訊，對台南非常不公平。他指出，台南面積是台北的8倍，易淹水潛勢區更佔全國三分之一，地勢低窪，又因20、30年前未獲合理治水經費，如今必須加倍努力，一方面善用現有經費加速治水，一方面也要澄清政治口水。

他舉例，2018年0823豪雨時，台南淹水面積近1萬公頃，但去年凱米颱風雨量更大，淹水卻縮減至335公頃，顯示治水已有成效。未來仍須中央與地方合作，加速推動河川疏濬、沙洲復育及山區邊坡治理。

水利局表示，目前台南有中央管轄河川5條、市管排水165條，並設置66座抽水站、26座滯洪池及513台移動式抽水機。黃偉哲上任後，已新建13座抽水站、更新14站舊機組，投入經費逾33億元，另有9站正在更新。今年再增購29部移動式抽水機，另有60部預計11月到位，將強化低窪地區防汛能量。

針對丹娜絲颱風積水點，市府要求各單位加強排水孔及側溝清理，並向中央爭取經費，包括17.6億元推動七股潟湖沙洲復育與大寮排水整治、17.5億元整治菁寮及聚落排水、8.2億元改善六塊寮排水。

水利局強調，將持續推動抽水站擴建、排水整治、滯洪池與雨水下水道建設，全面提升防洪韌性，減少極端氣候帶來的水患風險。

