高雄清潔隊招考隊員到考率92％ 女性佔考生逾1/4、學歷最高博士

高雄清潔隊招考正式隊員，到考率高達92%。（市府提供）

2025/08/26 22:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市清潔隊連2天招考正式隊員，總計4057人報名，其中女性超過4分之1，許多婦女力拚二度就業，總應考人數3801人，以服務業最多，到考率高達92%。

環保局清潔隊暌違3年多，本月招募正式隊員260人，月薪超過4.6萬元，吸引4057人報考，也招募臨時人員98人，月薪超過3.8萬元，也有1440人報考；整體錄取率5.6%，競爭激烈，網路討論熱烈。

環保局清潔隊招募新血，首次分2天招考正式隊員，讓民眾選擇考試時間，總計4057人報名，其中女性1165人，學歷最高博士1人、碩士87人；總應考人數3801人，缺考人數292人，到考率92%。

應考人以高中學歷最多，不乏16歲國中畢業生報考，選擇提早就業進入職場；還有大學生自認年輕有體力，清潔隊相對外面工作穩定，比較踏實有安全感，力搏勝出贏得機會。

社會人士大多服務業競逐，以餐飲人員最多，為求穩定工作，不用擔心時有時無；連電子廠員工也來報考，認為最近景氣不好，擔心會被裁員，想來嘗試看看。

值得一提的是，這次女性報考人數達1165人，超過4分之1，許多婦女想要二度就業，報考爭取機會；甚至職業軍人退伍後，工作不穩定或失業，拚求穩定公職。

臨時人員將於8月30至31日面試，整體錄取人員9月19日放榜。

