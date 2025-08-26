石門水庫漂流木分階段開放撿拾 這3區優先進場

北水分署局加強石門水庫集水區上游的漂流木打撈，防範漂流木流入壩區破壞設施。（資料照，北水分署提供）

2025/08/26 21:14

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市石門水庫去年7月底、10月底歷經凱米、康芮等颱風過境，經濟部水利署北區水資源分署先後在集水區上游打撈清理隨水流入的漂流木，避免危害水庫、壩區設施，並放置在管理阿姆坪臨時堆置場，即日起分兩階段為期1個月開放民眾自由撿拾。

第一階段開放至9月5日，限定開放給周邊桃園市大溪區、龍潭區、復興區的居民優先撿拾；第二階段自9月8日至19日則開放給全國不特定區域民眾進場。合計4周期間，每週一到週五上午9點起至下午4點30分開放。

農業部林業及自然保育署新竹分署副分署長林如森今日說明，此次開放自由撿拾地點位於北水分署管理阿姆坪臨時堆置場，現場僅限一般轎車及3.5噸以下貨車進場，不開放使用機具撿拾，貨車加裝吊掛機具亦不得進場，但可以攜帶工具進行裁切；設籍桃園市大溪區、龍潭區、復興區的區民在優先撿拾期間，請記得攜帶身分證件作為優先撿拾的資格證明，其他地區民眾，請在9月8日以後再前往。

新竹分署提醒，在公告撿拾期間內，現場設有林產物檢查站，民眾撿拾需要的數量後，若是屬於自用無販賣需求者，於林產物檢查站拍照並檢視完畢即可離場；如果後續有販賣的需求，則應先至林產物檢查站辦理登記；另拾得如屬紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠等森林法公告的貴重木樹種需逐支登記，非貴重木樹種可以整批登記，登記完畢並取得漂流木搬運登記表作為合法來源證明後即可離場。

另外，近來石門水庫當地早上日照炎炎，新竹分署請有意前往撿拾民眾於尋寶之際，要隨時補充水分並隨時注意自身安全。

北水分署局加強石門水庫集水區上游的漂流木打撈，防範漂流木流入壩區破壞設施。（資料照，北水分署提供）

石門水庫阿姆坪臨時堆置場漂流木即日起分階段開放民眾自由撿拾。（林業保育署新竹分署提供）

新竹分署於現場設置林產物檢查站，協助民眾進行登記。（林業保育署新竹分署提供）

