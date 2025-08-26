南部通訊迄未恢復 NCC挨批「憑1張簡報就要3億元補助」

丹娜絲颱風及0728豪雨重創中南部通訊設施。圖為寶來二橋約79.5K處路基被掏空。（資料照，原民會提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲颱風及0728水災重創南台灣，行政院昨（25日）召開會議，審視各單位提出的復原計畫。據了解，會議主持人、行政院公共工程委員會主委陳金德針對災區通訊狀況至今未能完全恢復表達強烈不滿，並質疑國家通訊傳播委員會（NCC）所提補助電信業者的方案，直言依業者災後復原的表現「應該要罰款而非補助」。他強調，對產業的協助必須清楚說明因果與需求，不能僅憑一張簡報就要求編列近3億元補助。

與會人士透露，陳金德在會中指出，災後南部地區斷訊情況嚴重，確實造成民眾極大不便與民怨。相較之下，台電在電桿大規模倒塌的情況下，仍能迅速完成搶修，並未立即提出補助；但電信服務復原過程引發民怨，總統、院長不斷關心，NCC及三大電信業者仍未能提出有效改善方案，「這應該要罰款而非補助」，加上 NCC在會中未能清楚說明補償措施的合理性與急迫性，使得提案難以令人信服。

據了解，行政院審理國家通訊傳播委員會（NCC）依「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」所提災後補助計畫時，對其合理性與急迫性提出質疑。NCC原規劃編列2億9500萬元特別預算，補助有線電視系統及電信業者修復通訊設施，但因電信服務復原速度不如期待，且NCC未能清楚說明費用估算方式與後續改善措施，會議要求其補件，在提出具體計畫前暫緩核定。

NCC統計，丹娜絲颱風造成有線電視2萬6146戶收視中斷、市話中斷1萬2296戶、行動基地台障礙1293座。雖然業者已陸續調派人力搶修，但部分基地台僅以臨時工法恢復，覆蓋範圍與上網速率仍與災前有差距，有線電視系統也未全面修復。災後雖提出補償方案，但內容與地方政府所爭取的「月租減免」有所落差，進一步引發民眾不滿。

與會人士並指出，行政院在會中強調，協助產業進行災後重建本來就是政府的重要工作，但各項補助計畫必須釐清原因與需求，具體說明經費用途與成效，而不是僅以籠統的補貼方式帶過。唯有在確保因果明確、機制合理的前提下，補助方案才能真正回應民眾需求，讓通訊服務回復到應有水準。

