為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    汐止仲夏音樂派對30日登場 聽音樂、看表演還可抽大獎

    新北汐止區公所30日下午4點起在區公所前廣場舉辦「仲夏音樂派對」。（汐止區公所提供）

    新北汐止區公所30日下午4點起在區公所前廣場舉辦「仲夏音樂派對」。（汐止區公所提供）

    2025/08/26 20:09

    〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市汐止區年度盛會「仲夏音樂派對」，本週末30日下午4點在汐止區公所前廣場登場，除了有在地社團與學生團體多元演出外，還有MOMO家族的泡芙姐姐、柚子哥哥帶動唱跳，除了聽音樂看表演，還有抽液晶電視等大獎，適合闔家同樂。

    汐止區長林慶豐表示，「仲夏音樂派對」是汐止年度盛會，今年邀請4個在地社團和12所學校帶來各式精彩的表演，包括旋律優美的陶笛、國樂與弦樂演奏，充滿活力的舞蹈演出，以及震撼全場的跳鼓隊、踢踏舞與旗舞，節目內容豐富多元。

    除了音樂表演外，還有協辦單位設計的遊戲闖關活動及「最佳人氣獎」投票活動，民眾可以為喜愛的表演學校投票加油，就有機會獲得冰涼杯等實用好禮。

    此外，還有抽獎活動，民眾只要追蹤按讚「汐止區公所-水返腳大小事」粉絲專頁並完成打卡，就可獲得抽獎券，晚上17時30分前投入抽獎箱參加抽獎，活動現場將不定時抽出幸運觀眾。豐富大獎包括液晶電視、藍牙耳機、家電等多項實用獎品。區公所歡迎民眾闔家共同享受這場音樂盛宴。活動詳情請關注「汐止區公所-水返腳大小事」粉絲專頁。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播