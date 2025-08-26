汐止仲夏音樂派對30日登場 聽音樂、看表演還可抽大獎

新北汐止區公所30日下午4點起在區公所前廣場舉辦「仲夏音樂派對」。（汐止區公所提供）

2025/08/26 20:09

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市汐止區年度盛會「仲夏音樂派對」，本週末30日下午4點在汐止區公所前廣場登場，除了有在地社團與學生團體多元演出外，還有MOMO家族的泡芙姐姐、柚子哥哥帶動唱跳，除了聽音樂看表演，還有抽液晶電視等大獎，適合闔家同樂。

汐止區長林慶豐表示，「仲夏音樂派對」是汐止年度盛會，今年邀請4個在地社團和12所學校帶來各式精彩的表演，包括旋律優美的陶笛、國樂與弦樂演奏，充滿活力的舞蹈演出，以及震撼全場的跳鼓隊、踢踏舞與旗舞，節目內容豐富多元。

除了音樂表演外，還有協辦單位設計的遊戲闖關活動及「最佳人氣獎」投票活動，民眾可以為喜愛的表演學校投票加油，就有機會獲得冰涼杯等實用好禮。

此外，還有抽獎活動，民眾只要追蹤按讚「汐止區公所-水返腳大小事」粉絲專頁並完成打卡，就可獲得抽獎券，晚上17時30分前投入抽獎箱參加抽獎，活動現場將不定時抽出幸運觀眾。豐富大獎包括液晶電視、藍牙耳機、家電等多項實用獎品。區公所歡迎民眾闔家共同享受這場音樂盛宴。活動詳情請關注「汐止區公所-水返腳大小事」粉絲專頁。

