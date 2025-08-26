週三西部高溫衝36度 午後桃園以南慎防局部大雨

週三各地大致是晴到多雲。（記者方賓照攝）

2025/08/26 21:56

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（27日）各地大致是晴到多雲、高溫炎熱，西部高溫上看36度；午後桃園以南有局部短暫雷陣雨，桃園至台中及中南部山區恐有局部大雨，中午後外出記得攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週三環境風為偏東風，迎風面的花東及恆春半島，偶有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區留意午後對流發展旺盛，桃園以南將有局部短暫雷陣雨，且桃園至台中及中南部山區，恐有局部大雨出現的機率，亦有短延時強降雨。

溫度方面，週三東半部高溫約33、34度，西半部普遍則可達35、36度，局部溫度會再更高一些，外出務必做好防曬、多補充水分。離島皆為多雲短暫陣雨，澎湖約27至31度；金門約27至33度；馬祖約27至31度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週五至週末會有高空冷心低壓移入台灣，配合太平洋高壓及外圍水氣，迎風面的東半部會有局部短暫陣雨，而新竹以南的午後熱對流雷雨，也要特別留意。

紫外線指數方面，週三除高雄市為「高量級」外，其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為偏東風，西半部稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週三高溫可達36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週三多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

