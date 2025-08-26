為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週三西部高溫衝36度 午後桃園以南慎防局部大雨

    週三各地大致是晴到多雲。（記者方賓照攝）

    週三各地大致是晴到多雲。（記者方賓照攝）

    2025/08/26 21:56

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週三（27日）各地大致是晴到多雲、高溫炎熱，西部高溫上看36度；午後桃園以南有局部短暫雷陣雨，桃園至台中及中南部山區恐有局部大雨，中午後外出記得攜帶雨具備用。

    中央氣象署預報，週三環境風為偏東風，迎風面的花東及恆春半島，偶有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區留意午後對流發展旺盛，桃園以南將有局部短暫雷陣雨，且桃園至台中及中南部山區，恐有局部大雨出現的機率，亦有短延時強降雨。

    溫度方面，週三東半部高溫約33、34度，西半部普遍則可達35、36度，局部溫度會再更高一些，外出務必做好防曬、多補充水分。離島皆為多雲短暫陣雨，澎湖約27至31度；金門約27至33度；馬祖約27至31度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週五至週末會有高空冷心低壓移入台灣，配合太平洋高壓及外圍水氣，迎風面的東半部會有局部短暫陣雨，而新竹以南的午後熱對流雷雨，也要特別留意。

    紫外線指數方面，週三除高雄市為「高量級」外，其餘縣市均為「過量級」。

    空氣品質方面，週三環境風場為偏東風，西半部稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    週三高溫可達36度。（擷取自中央氣象署網站）

    週三高溫可達36度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週三多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週三多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週三西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週三西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播