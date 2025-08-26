丹娜絲颱風光電板之亂 環境部開罰3廠商共1000萬元

環境部長彭啟明今列席立法院院會並備詢。（記者廖振輝攝）

2025/08/26 19:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委徐巧芯今日在立法院質詢表示，丹娜絲颱風所造成的光電板之亂，環境部總共開罰多少錢？環境部長彭啟明答詢指出，3間廠商總共1000萬元，包含台糖農地這件。

立法院會今日邀請行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長列席，報告「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過，並備質詢。

徐巧芯問及，廢棄光電板流出紅水，為何會在台糖農地，目前紅水處理狀況為何？彭啟明指出，這是不行的，發現後有要求移走，有開罰第二張200萬元。第一次開罰100萬，第二次是200萬，第三次會是300萬元。8月16日有去現地去看，同仁也有去採樣，基本上沒有任何重金屬和任何的油。

徐巧芯追問，現在已經處置完畢了嗎？處理前後的對照圖能否今天做出來？彭啟明回應，現在廢棄桶已經沒有在那，紅水早就都不在了。會請同仁調照片看看，錯誤訊息到處傳播，他們都很困擾。

另外，國民黨立委楊瓊瓔質疑，這次丹娜絲颱風造成百萬戶停電或受損，電線杆有數千支倒掉，高鐵因這次颱風癱瘓，未來要如何防範如何不發生？電力方面，倒了3千多支電線杆，有無災前的安全檢測。

卓榮泰指出，高鐵要維護電網韌性，全國性的地下電網的評估會展開，明年初步有哪些地方優先要來做，但還是要有預算來做。縣市政府也要負起效率，除了電網地下化外，有沒有可能增加韌性，不要一次全盤倒下。

交通部長陳世凱補充說，高鐵比其他交通工具更有韌性，這次不是因為風力太強，而是有物品打到電線，當天是障礙物清除後，就恢復行駛了。

楊瓊瓔又問，重建進度要透明，不能拖拖拉拉，這次編列預算必須公開透明，每一分錢要花在刀口上，必須定期說明，向國會負責。卓榮泰回應，各部會進度會收集起來，由政委負責處理，再適時對外說明。

