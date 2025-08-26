為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    陳玉珍提核廢料放二膽 學者按讚但提醒得加編19萬9900年回饋金、看管費

    立委陳玉珍提出核廢料可放在二膽島，環工學者莊秉潔評為令人欣賞的建議。（記者蘇孟娟攝）

    2025/08/26 20:02

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕核三重啟公投雖已落幕，近來核廢料存放地點又成熱議焦點，金門籍立委陳玉珍今建議可考慮無居民的二膽島，發言引關注。中興大學環工系教授莊秉潔指出，陳玉珍願意提出這建議，「令人欣賞」，但還要再提醒一下，目前核廢基金只有編列看管100年的預算，但高階核廢要放20萬年對人體健康的影響才會降低到背景值，也就是說台電還要加編19萬9900年的回饋金及看管費，「陳立委才不會愧對鄉親」。

    核三重啟公投未過關後，民進黨籍新北市議員林秉宥提出將核廢料放在金門的構想，引起譁然，但金門籍立委陳玉珍今日表示，核廢料放在金門本島，居民一定不會接受，她也不支持，二膽島沒有居民，如果真的要考慮，可以評估二膽島，若核廢料放在二膽島，仍隸屬金門縣，中央應比照其他核電廠提供睦鄰經費，能夠增加金門的財源，對地方發展也有助益。陳玉珍此一發言引起關注。

    莊秉潔指出，陳玉珍願意提出核廢放金門二膽島的建議「令人欣賞」，陳玉珍建議的金門二膽島是好的地理選擇，有0.28平方公里，根據台電中期暫存計劃的規劃，需要0.26平方公里才能安置目前全台低高階核廢料，大小也正剛好。

    莊秉潔說，不過未來如果核電重啟，就要再找「第二個二膽島」來放另外一批20萬年的高階核廢料，有放高低階核廢料的土地，核電才能持續運轉。

    莊秉潔說，除了土地的需求外，還要再提醒一下，目前核廢基金只有編列看管100年的預算，但高階核廢要放20萬年對人體健康的影響才會降低到背景值，也就是說台電還要加編19萬9900年的回饋金及看管費，「陳立委才不會愧對鄉親」。他說，考慮上述，核電絕對是台電所有發電方式，最貴的。

