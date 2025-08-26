條通祭衝中山區「夜經濟」高峰 2萬餘杯Shot嗨翻商圈

微醺散步活動更邀請到變裝皇后－灣島皇后到場參與，讓整個條通街區氣氛High到最高點。（比諾托克整合行銷有限公司提供）

2025/08/26 19:26

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市中山區「條通商圈」以濃厚的歷史底蘊與日式氛圍聞名，為振興日式酒吧產業，商圈舉辦「條通祭」活動，今年集結6大獨立樂團、47間酒吧、8間餐廳，還網羅3位重量級講者舉辦講座，將條通推上台北夜經濟的高峰。

主辦單位表示，「2025條通祭．夏」於8月22日至24日圓滿落幕，吸引人潮走入這座充滿東洋風情的街區，本次人潮估計總共突破2000人湧入條通商圈。22日的活動是邀請怕胖團、南西肯恩、VH、好樂團、ゲシュタルト乙女等在林森公園開唱，舞台搖滾區外側設有精選文創、美食市集，結合威士忌蘇打暢飲與合作酒吧優惠，民眾一邊隨音樂搖擺，一邊享受特色小食。

主辦單位說，23日的微醺散步則是串聯47間合作酒吧、8家餐廳，參與者可在店家享用免費Shot或兌換特色餐點。據統計，所有合作店家替民眾倒了2萬3000杯Shot，為條通商圈帶來大量人潮，參與者盛讚，不只是喝酒，條通祭是用腳步認識一個區域文化的活動，活動更邀請變裝皇后－灣島皇后到場參與，讓整個條通街區氣氛最高漲。

「條通祭」主理人王凱立也表示，微醺散步的目的，是讓大家在歡樂中發現條通的多樣性。我們希望每個人都能找到屬於自己的店，認識在地店家，並透過互動建立新的連結，希望透過條通祭，讓更多人重新發現這片街區的魅力。無論是音樂、飲食還是文化，每一次相聚都在為條通文化注入新的活力。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

（比諾托克整合行銷有限公司提供）

