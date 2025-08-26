為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    下冰雹！ 玉山步道罕見覆蓋厚達5公分 山友要小心

    玉山步道25日降下冰雹，玉管處提醒山友留意劇烈天氣變化。（玉管處提供）

    2025/08/26 19:11

    〔記者張協昇／南投報導〕近期因冷心低壓通過，大氣對流不穩定，許多地方降下冰雹，玉山主峰線步道昨（25日）下午也下冰雹，步道2.7公里到4公里處，出現了冰雹景觀，部分路段冰雹一度甚至達到3至5公分厚，相當罕見，玉山國家公園管理處（玉管處）呼籲山友行經有冰雹的地方要特別小心，以免滑倒，並留意劇烈的天氣變化，勿滯留在山頂及空曠處活動。

    玉管處指出，根據氣象署解釋，近期因有冷心低壓通過，導致大氣對流變得不穩定，容易產生強烈的午後熱對流積雨雲。當這類雲層發展旺盛時，雲中的水氣會被強勁的氣流帶到高空，迅速凝結成冰粒，如果冰粒不斷變大，直到氣流無法支撐其重量時，就會以冰雹的形式降落地面。

    玉管處強調，由於對流雲系發展旺盛，山區會有強降雨、雷擊或冰雹發生，近日預計要前往玉山地區的山友們，務必隨時留意劇烈的天氣變化，勿滯留在山頂及空曠處活動，並且留意步道落石，以確保自身安全。

    玉山步道25日降下冰雹，部分路段冰雹甚至達到3至5公分厚。（玉管處提供）

