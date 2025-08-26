蔣萬安力挺新銳設計師「驚嚇」走台步 裝高冷忍不住想笑秒破功

台北市長蔣萬安化身麻豆，身著2024年金獎設計師量身打造的專屬服裝走秀。（記者田裕華攝）

2025/08/26 19:14

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市商業處推動2025「台北好時尚」TOP時裝設計大賞決賽，今年以「Urban Mirage城市幻象」為主題，讓設計師們無限想像心中的夢幻城市發揮創意，由設計師組與學生組各入選的10位設計師，展示共計80套作品，展開時尚對決。今（26）日台北市長蔣萬安身著2024年金獎設計師陳聖元所量身打造之專屬服裝，力挺新銳設計師。蔣透露，自己首次聽完陳聖元的設計理念滿臉狐疑，第二次試穿版型，當下更是感到滿滿「驚嚇」，因為這套設計與自己平時的衣著差距甚大，雖然擺出高冷神情，但是一走上伸展台就忍不住想笑。

蔣萬安表示，台北好時尚TOP時裝設計大賞競賽，以「Urban Mirage 城市幻象」為主題，讓新銳設計師可以為自己心中的城市打造出時尚的服飾成品外，為扶植更多優秀年輕的時尚人才，今年首創新生代模特兒選拔，選出10位具有潛力的模特兒，身穿今年入圍設計師之服飾登上台北好時尚舞台走秀，市府為培育時尚人才，累計培育超過 150位新銳設計師，其中就有15位設計師作品登上紐約、巴黎、倫敦、上海等國際時裝週舞台，也在國內金馬、金鐘、金曲等典禮紅毯嶄露頭角。

蔣萬安今天身著2024年金獎設計師陳聖元量身打造的專屬服裝，他身披寬鬆廓形的銀色背心，身著深色飛鼠褲，鞋履由數個藍色球體特別訂製，外型酷似路易十14年代盛行的高跟鞋。蔣萬安介紹，自己身上穿的是去年金獎設計師陳聖元設計的服裝，對方前前後後到他辦公室2次，第一次是討論交換意見，把構想告訴自己，「我當下滿臉狐疑、疑惑」，不知道會設計什麼樣的服裝；第二次是帶服裝版型給他試穿，「我是滿滿驚嚇」，因為這套設計與自己平時的衣著差距甚大，。

蔣萬安也說，陳聖元耐心安撫告訴他「別擔心你可以撐起來的」，還跟他說戴上墨鏡不能笑，走上伸展台後擺出高冷神情，但他還是忍不住想笑。

蔣萬安也謝謝所有為這個活動付出的老師、設計師、評審老師，今年結合走秀，由素人搭配設計師，希望發掘更多年輕朋友，祝福大家一切順心，希望台北好時尚一年比一年精采，活動圓滿順利。

台北市長蔣萬安（前排右）出席2025「台北好時尚」臺北TOP時裝設計大賞決賽動態秀暨頒獎典禮。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安（前排左五）出席2025「台北好時尚」臺北TOP時裝設計大賞決賽動態秀暨頒獎典禮，與所有得獎者合影。（記者田裕華攝）

