全台最醜台中市旗終改版 議員批盧市府新旗閉門造車、市民零參與

2025/08/26 18:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市使用至少80年的市旗，採黃底紅色「台中市」字樣設計，曾被網友評為「全台最醜市旗」，台中市長盧秀燕今突宣布市旗即日起改版，融入台中市府徽「湖心亭」；民進黨市議會團總召王立任與多位議員痛批，市旗代表台中市，市旗變更設計是城市大事，市府卻未開放公民參與，竟在「閉門造車」、市民零參與下決策，甚至縣市合併多年，新市旗仍只見舊台中意象，原台中縣意象再度被忽略，令人遺憾。

現行台中市旗黃底「台中市」紅字，樣式簡單，曾遭網友評為「全台最醜市旗」，前市長林佳龍一度舉辦徵選新市旗活動，最後未能調整成功，舊版市旗沿用迄今；台中市民政局長吳世瑋指出，市旗自1945年台中市改制為省轄市時沿用迄今，但省轄市時期的市旗來源及啟用年代不詳，市旗使用到今年至少80年。

盧秀燕今突在市政會議宣佈新版市旗，改為白底並融入府徽湖心亭。她說，因市民長期對市旗有意見，經內部討論後，在最小變動下，將市旗與府旗合而為一調整，新版市旗融入府旗上的府徽湖心亭，加上中英文「台中」字樣，作為台中市象徵，將通令各機關更新市旗。

王立任質疑，台中市樹、市花都是經民眾票選產生，台中市旗是城市重要象徵，包括議員及民意已提出修正多年，盼市旗有更有設計感、符合時代感，結果盧秀燕今逕自宣佈新版市旗，前市長林佳龍至少還公開徵求民眾投稿，盧市府竟未在經公開討論下，由少數人決策改版，完全封殺公民參與及討論空間。

民進黨議員楊典忠、黃守達均曾在議會質詢市旗設計，楊典忠說，市旗變更是城市重要大事，盧市府竟閉門造車，僅由內部少數人決策，完全輕忽廣徵民意、凝聚共識的民主程序；甚至台中縣市合併以來終於要改版市旗，新市旗仍只見原台中市的湖心亭意象，台中縣意象再度被模糊忽視，令人遺憾。

黃守達也說，4年前他在議會質詢就要求儘速重啟市旗與市徽的討論與再設計，並推動市旗法制化，如今竟在沒有公民參與、沒有專家協助、缺乏法制化程序下，新市旗突然「被公布」，過去的討論、建議與承諾，宛若平行時空；象徵城市精神與意象的市旗，竟以倉促、草率誕生，更扼殺討論與調整的彈性，盧市府在城市治理上的輕率，又豈止一面市旗而已。

