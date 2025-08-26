加速災損房屋修繕 企業、慈善投入適用免稅

協助災損房屋修繕，民間企業、慈善團體陸續投入，財政部今日在行政院雲嘉南災後復原前進指揮所會議上表示，企業捐贈款項可依相關法規適用免稅。（雲嘉南前進指揮所提供）

2025/08/26 18:59

〔記者王涵平／台南報導〕協助災損房屋修繕，民間企業、慈善團體陸續投入，財政部今日在行政院雲嘉南災後復原前進指揮所會議上表示，企業捐贈款項可依相關法規適用免稅，並將具體解釋捐贈辦法及相關稅務認列規定，讓善心企業能安心依循規範。

前進指揮所指出，災後重建不僅是修繕房屋，更要特別照顧弱勢族群，因此除政府慰助金與補助外，也積極鼓勵企業投入。例如中鼎集團無償投入1000萬元，協助40戶弱勢受災戶修繕。

請繼續往下閱讀...

前進指揮所強調，財政部釋出的免稅規範，將能進一步釐清捐贈程序與認列方式，避免善心企業與團體在投入修繕認養時產生疑慮。未來透過國稅局與地方政府的共同說明會，將使各界更清楚掌握相關規範，讓資源能更有效率地投入災區，發揮最大的社會效益。

南市方面，修繕進度持續加快。截至26日止，南市已受理慰助金申請28198件，洽定320家廠商投入修繕，登記政府媒合意願3441戶，安排媒合中3378戶，已簽約639戶、完工247戶、施工中279戶。

針對雲嘉南地區的農業損失，農業部已提出設施重建與復原計畫，並協助媒合修繕廠商，幫助農民盡早復耕。交通部等單位也就各自支援的技術團隊進度進行說明，確保整體災區的重建工作全面推進。

此外，會議也關心電信基礎設施復原，並要求NCC儘速釐清尚待修復的12座電塔座落位置，務必加速完成，避免一再延宕。

前進指揮所強調，推動各項重建工程將持續以「弱勢優先」為原則。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法