新埔狗園扣押犬隻9/1全數沒入 接回動保所安置

新竹縣動保所內的犬籠，平均每籠可以收容3隻台灣土狗大小的狗狗。（記者黃美珠攝）

2025/08/26 18:40

〔記者黃美珠／新竹報導〕半個月前發生10隻狗被活活餓死、還曝屍現場的新埔狗園，藍姓狗園主人除已被新竹縣動物保護防疫所移送法辦，也另因他沒有辦寵物登記、幫狗施打狂犬病疫苗等，被開罰26萬5千元，倖存的35隻狗，有3隻已先接回安置，後續仍在現場就地飼養的32隻，預計9月1日將全數沒入後也帶回動保所。

新竹縣動保所所長何志豐說，他們的收容所共80個狗籠，最大收容量是240隻。要安置前述32隻新埔狗園的狗，只需11個籠子，現有13個。主因是志工們近期的關切平添民眾認養意願而得以空出犬籠，使得志工們擔心所內原收容的3腳狗等殘弱犬隻可能會被回置野外的問題就不存在了。

他說，動保所很感謝各界的關心和踴躍認養，使動保所得以釋出收容空間，既不影響「原住犬隻」權益，又能順利接回新埔狗園的扣留犬，他們後續將完成扣留犬的健康檢查與治療工作。

不過他也直言，新埔狗園的狗狗全數回到動保所後，收容所又進入滿載狀態，還是期待有更多民眾發揮愛心，用認養代替購買，大家多來動保所尋找有緣狗，給牠們溫暖的家和幸福未來。

新竹縣動保所本月12日會同警方，在新埔山區查獲藍男的狗園有10隻狗被活活餓死於籠內，當場扣留狗園內35隻倖存犬，並把其中1隻送醫搶救後，如今這隻已出院率先回到動保所，正逐漸康復中。

動保所就藍男造成犬隻死亡部分先移送法辦，後續清查其他34隻狗，又發現有沒辦寵物登記、沒打狂犬病疫苗等問題，因此分就違規行為對藍男開罰，累計共罰26萬5000元。

新竹縣動保所內的犬籠近期因為民眾的關切和認養，釋出空間得以全數接回新埔狗園的扣留犬。（記者黃美珠攝）

圖為目前原地留在新捕山區飼養的藍男狗園的狗狗，9月1日以後將全部被接回新竹縣動保所的收容所安置。（記者黃美珠攝）

藍姓男子（圖中）造成狗園內狗狗活活餓死的行徑被移送法辦外，他狗園內很多狗狗沒有施打狂犬病疫苗、辦理寵物登記等，累計被開罰26萬5千元。（資料照，記者黃美珠攝）

