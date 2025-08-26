為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    打破潛規則！老字號牛排館允許員工空檔時「坐下」 網讚聲不斷

    台北老字號餐廳「星辰牛排館」宣布服務人員在空檔時會坐下休息。（圖翻攝自臉書）

    台北老字號餐廳「星辰牛排館」宣布服務人員在空檔時會坐下休息。（圖翻攝自臉書）

    2025/08/26 20:17

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在服務業普遍要求員工「全程站立」的傳統氛圍下，台北老字號餐廳「星辰牛排館」掀起一股溫柔改革風潮。這家開業超過40年的餐廳，近日宣布服務人員在空檔時會坐下休息，強調「好的服務，來自被尊重的人」，貼心政策一出，立即引發廣大迴響。

    星辰牛排館在臉書發文表示，「很多人覺得，服務生應該一直站著、隨時待命，但我們希望，當餐廳不忙時，服務夥伴能夠坐下休息、環顧整個餐廳，輕鬆卻依然專注。」餐廳也指出，人不必一直繃緊，才能在需要的時候展現最真誠的微笑與細緻的服務，「因為被尊重的人，才能帶來更溫暖的待客之道。」

    餐廳強調，尊重與友善不只給客人，更給每一位同事，期盼員工身心都能放鬆，進而提供更好的服務，「我們相信，這樣的氛圍，您也一定感受得到。」

    貼文曝光後，吸引眾多網友支持，「相當認同讓員工在沒客人的時候坐著休息」、「善待員工，就是在善待客人」、「體恤員工的好企業，絕對支持」、「謝謝老闆體諒員工的辛勞」、「有人性化的溫度才有人性化的服務」、「適當的休息很好！一直站著也沒必要」。

    餐廳透露，制度實施後，員工有空檔時可以坐下休息，「該服務的時候起身，空檔時坐著環顧全場，不會久站也不會久坐，身心愉快，服務更有精神跟態度。」並鼓勵同業參考，打造更健康、尊重員工的工作環境。

    「星辰牛排館」透露，制度實施後，員工有空檔時可以坐下休息，「該服務的時候起身，空檔時坐著環顧全場，不會久站也不會久坐，身心愉快，服務更有精神跟態度。」（圖翻攝自臉書）

    「星辰牛排館」透露，制度實施後，員工有空檔時可以坐下休息，「該服務的時候起身，空檔時坐著環顧全場，不會久站也不會久坐，身心愉快，服務更有精神跟態度。」（圖翻攝自臉書）

