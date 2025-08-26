為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    遊蕩犬零撲殺不等於零安樂死 動保團體呼籲適度執行

    遊蕩犬貓零撲殺政策自2017年施行後，遊蕩犬問題日益嚴重。（資料照）

    遊蕩犬貓零撲殺政策自2017年施行後，遊蕩犬問題日益嚴重。（資料照）

    2025/08/26 18:23

    〔記者楊媛婷／台北報導〕總統賴清德出席亞洲動物保護大會，致詞談及任職台南市長時，讓台南市從一年撲殺1.2萬隻遊蕩犬變成零安樂死，引發部分團體稱零安樂讓更多遊蕩犬受苦，台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示，外界常把零撲殺跟零安樂死混為一談，也導致現場為老病遊蕩犬執行安樂死非常困難。

    亞洲動物保護大會首度在台灣舉行，賴清德致詞時談及，過去擔任台南市長時，基於對生命的尊重，因此一年原本台南市撲殺1.2萬隻遊蕩犬，和動保團體合作人道捕捉，最後達成零安樂死，他自己也領養遊蕩犬，呼籲民眾用領養代替認養，並且不要棄養。

    賴清德的致詞則引發部分團體如挺挺動物應援團批評，指因零安樂死政策，導致許多流浪犬貓在外遊蕩自生自滅，甚至還危害野生動物，並認為該政策需要深刻的反省與檢討。

    朱增宏則表示，賴總統是分享過去任職台南市長任內，透過各種捕捉管理的措施努力達成零撲殺，但這政策隨2017年立法院通過施行到全台，很多地方的管理量能難以跟上，最後就導致許多收容所爆滿，甚至收容的遊蕩犬隻數量多到難以兼顧生命品質，因此還是要回到源頭管理。

    朱增宏表示，看待遊蕩犬的問題，不能只單純用愛狗的角度，也必須看到遊蕩犬攻擊民眾的問題，但現在外界都會直接把零撲殺政策連結到零安樂死，但實際上動保法規定符合一定條件下仍可執行安樂死，而在外界都誤以為必須零安樂死的狀況下，都會認為就是絕不能讓遊蕩犬隻死亡，但這些遊蕩犬事實上都在收容所死得更慘，包含狗咬狗、餓死、恐懼而死等，認為愛狗人士若看到這些真相，也一定會支持安樂死。

    朱增宏表示，現在遊蕩犬隻問題嚴重，動保團體本身也必須要自我反省，包含是否抱持物種主義，還有是否當獸醫師要對符合安樂死條件的遊蕩犬貓執行安樂死時，是否就立刻指責獸醫師，最後導致整體環境風聲鶴唳，最後受害的還是狗。

