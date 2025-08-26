為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    跨海大橋大退潮 澎湖漁船出海坐礁擱淺待援

    跨海大橋海域，漁船坐礁擱淺。（記者劉禹慶攝）

    跨海大橋海域，漁船坐礁擱淺。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/26 18:14

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕跨海大橋海上標識燈甫修復，今（26）日就傳出漁船坐礁擱淺，因適逢大潮汐，船底遭礁石卡住動彈不得，必須等到明（27）日中午漲潮，才能有機會脫困，所幸船上人員並無大礙，但再次印證出海三分險，澎湖跨海大橋海域凶險之說，行船經過還是要打起十二萬分精神，才能力保平安。

    根據了解，澎湖跨海大橋海域一向以凶險著稱，稍有不慎即可能擱淺坐礁。西嶼某船長今日下午出海作業，駕船穿越跨海大橋橋下吼門海域，抵達西嶼合界端海域時，卻因適逢大退潮，船隻行經某淺水區，不慎坐礁擱淺，所幸船上人員並無大礙，但船隻則需等待隔天中午漲潮才能設法拖離。

    澎湖跨海大橋是連接西嶼與澎湖本島交通要衢，海域也是重要航道，但去年至今數波颱風侵襲澎湖，跨海大橋東側無人島上的標誌燈倒塌，經過地方多次反映，相關單位終於修復完工，主要是提醒往來船隻夜間視線不良，指引安全回家的路，若不慎則有觸礁擱淺的風險。

    由於全長2494公尺跨海大橋，橫跨白沙、西嶼兩島之間的吼門水道，水流湍急，流速據說可達每秒3公尺，為澎湖海域第2險流。每當冬季東北季風來臨，更是怒濤洶湧，難以行船，因此，1965年始建跨海大橋，1970年完工通車，以解決漁翁島往來的交通困境。1984年拓寬陸堤，1996年成為雙車道新橋通車。而跨海大橋下孔道，則是西嶼往馬公方向的交通要衢，但因水流湍急，若船隻發生觸礁危機，人員恐將遭海流沖走，造成人命財產損失。

    由於適逢大退潮，水位退去露出礫石區。（記者劉禹慶攝）

    由於適逢大退潮，水位退去露出礫石區。（記者劉禹慶攝）

